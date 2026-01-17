＜義実家への帰省、やめます！＞夫「お前たちが悪い」正論を突くと…？【第7話まんが：義母の気持ち】
私（義母）は夫と2人暮らし。息子のマサヒロはウチから新幹線で3時間ほど離れた場所でお嫁さんのユリさんと孫のリクトと暮らしています。私たちがリクトに何かしてあげるたび、息子夫婦はグチグチ文句を言ってきました。近頃ようやく感染症が落ち着き、私は息子に3年ぶりに電話して「次はいつ来るの？」と声をかけました。けれど「もう来るな」と言われたから行かないと言うのです。大切な法事まで欠席をして、なんて親不孝者なのでしょうか。
夫は「お前たちがいけないんだ」と正論を突きつけ、息子に説教をしてくれています。私も夫と全く同じ意見だったので、うなずきながら見守っていました。すると息子は黙ってしまいました。図星をつかれて、少しは反省したでしょうか。
「もういいよ」と切り出した息子。なんだか様子がいつもと違うように感じます。まるで私たちを突き放しているような……。「ユリは他人だ。他人が他人に『もう来るな！』って言ってしまったら、そう簡単に訂正なんてできないんだよ」
頑なに帰省を拒んできた息子。
いつまでもグチグチ情けないと思い、夫が電話で説教するに至りました。
しかし息子はまるで揚げ足取りのように、私たちが「来るな」と言ったことを持ち出してきたのです。
夫が「俺たちがもう来なくていいと言った理由を考えろ」と言うと、息子からは「俺たちが注意をした理由を考えろ」と返ってきました。
まるで特大ブーメランのように……。息子は「もういい」と私たちを突き放したうえ、これからは私たちと距離を取るとまで言ってきたのです。
私も夫も思考が追いついていきませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
