映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』OPテーマが、SZA「Snooze」に決定！楽曲を使用したスペシャルPVが「ガンダムチャンネル」にて公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ。その待望のシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が1月30日(金)に公開される。

この度、世界的アーティストSZA(シザ)による「Snooze」が本作のOPテーマに決定し、楽曲を使用した「公開直前記念スペシャルPV」が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。世界的アーティストと本作が織り成す物語に乞うご期待！

SZAは2017年、アルバム『Ctrl』でメジャーデビュー。独特な歌い回しとハスキーな歌声、クラシック、ジャズ、ソウル、ヒップホップなどから影響を受けた、ジャンルを越えたクロスオーバーなサウンドが高く評価され、翌年の第60回グラミー賞では主要部門である＜最優秀新人賞＞を含む5部門にノミネート。同年の女性アーティストとして最多ノミネート数を獲得する快挙を成し遂げた。さらに2018年公開のマーベル映画『ブラックパンサー』にて主題歌「All the Stars」を世界的ラッパーであるケンドリック・ラマーとともに歌い、ゴールデン・グローブ賞とアカデミー賞の最優秀オリジナル曲賞にノミネートされ、世界的スターの一員に。他にもテイラー・スウィフト、ビヨンセなどがラブコールを贈り、これまでにマルーン5やドレイク、ドージャ・キャット、ザ・ウィークエンドといった名だたるスターたちとのコラボレーションも果たしているアーティストだ。

そして、本作の公開直前を記念して、「Snooze」を使用したスペシャルPVがガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。

恋人への深い愛情を柔らかなメロディと繊細なボーカルが織りなす楽曲と、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の世界やキャラクターのしぐさなど、どこかミステリアスにも感じる描写が交わり、更なる魅力が詰まった特別な映像となっている。

●楽曲情報

OP曲

「Snooze」

配信リンクはこちら

https://szajp.lnk.to/SnoozeMO

＜SZA「Snooze」とは＞

アルバム『SOS』（2022年）に収録された大ヒット曲。

恋人への深い愛情と「離れたくない」という切実な想いを、柔らかなメロディと繊細なボーカルで描いたミッドテンポのR&Bナンバーです。

Billboard Hot 100で最高2位を記録し、70週以上チャートインするなど、SZAの代表曲として世界的に支持されています。

2023年に公開されたミュージックビデオでは、SZA自身も監督を務め、ジャスティン・ビーバーら豪華キャストが出演。

心地よいサウンドに隠された、情熱的で執着的な愛の歌詞が魅力です。

●作品情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

1月30日(金)全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

＜STORY＞

U.C.0105、シャアの反乱から12年--。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

【STAFF】

原作：富野由悠季／矢立 肇

監督：村瀬修功

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき

キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦

メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦

メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己

美術設定：岡田有章

美術監督：大久保錦一

色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一

ディスプレイデザイン：佐山善則

CGディレクター：増尾隆幸

撮影監督：大山佳久

特技監督：上遠野学

編集：今井大介

音響演出：笠松広司

録音演出：木村絵理子

音楽：澤野弘之

企画・制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

【CAST】

ハサウェイ・ノア：小野賢章

ギギ・アンダルシア：上田麗奈

ケネス・スレッグ：諏訪部順一

レーン・エイム：斉藤壮馬

ガウマン・ノビル：津田健次郎

ケリア・デース：早見沙織

イラム・マサム：武内駿輔

ほか

＜SZA プロフィール＞



米ニュージャージー出身、独自の歌声と内省的な歌詞で世界的に支持されるシンガーソングライター。2017年に1stアルバム『Ctrl』、2022年に2ndアルバム『SOS』をリリース。『SOS』はこれまでにUSビルボード・アルバムチャート累計13週1位、R&B/Hip-Hopアルバム史上最長1位、150週以上チャートイン、グラミー賞受賞、USセールスは800万枚以上を達成している。

©創通・サンライズ

関連リンク

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト

https://gundam-official.com/hathaway/

SZA ソニーミュージックオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/sza/