伊東歌詞太郎、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』オープニング主題歌「あやかしあやし」2月25日配信決定！
人気動画プラットフォームでの投稿が反響を呼び、“希代の歌い手”としてネット＆SNSユーザーから大きな支持を集め、国内外問わずファンを魅了するアーティスト／シンガー・ソングライター＝伊東歌詞太郎が、アニメ『Duel Masters LOST』(原作:松本しげのぶ×作画:金林洋 小学館「週刊コロコロコミック」連載)の新シリーズとなる第3章『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』のオープニング主題歌となる新曲「あやかしあやし」を2/25(水)に配信リリースすることが決定した。
『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』は2/6(金)よりデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信開始。不穏な世界の中で自分の存在を探し求めるウィンやニイカ、そしてクリーチャーの存在など、クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」を彷彿とした、アニメの世界観を踏襲した楽曲となっており、美しくダイナミズム溢れるヴォーカルながらどこか破滅的でカオティックな楽曲に仕上がっている。
また伊東歌詞太郎は1/25仙台公演を皮切りに全国7箇所のツアー「memory&present」を開催。今作「あやかしあやし」のステージ上でのパフォーマンスも期待したい。
＜伊東歌詞太郎コメント＞
「妖(あやかし)は本当に悪いものだろうか。
民族、土着の信仰、文化など、そういったものは世界を見るまでもなく日本の中でも複雑に絡まり合っています。
妖怪たちと八百万の神々は何が違うのか。
見えないものは認識されていないもので、認識は言葉から生まれる。
あやかしとして名前をもらえたものはまだ良いもので、名を剥奪されていなくなってしまったものや、いまだに名前を剥奪されてしまったものはそこにあっても認識することができない。
デュエル・マスターズのクリーチャーたちはそれぞれの目的のために日本を舞台に戦っています。
そこに善悪はそれぞれの中にしかありません。日本にかつていた、そして今もいるあやかしたちの生き様と何も変わりません。
そんな彼らを大切に想い、慰める。つまり「あやす」という気持ちで作品に華を添えたいと思います。」
●リリース情報
ニュー・シングル
「あやかしあやし」
伊東歌詞太郎
2026年2月25日発売
ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信中。
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz
●ライブ情報
伊東歌詞太郎 LIVE TOUR 2026「memory&present」
1/25(日) 宮城・仙台Darwin
1/31(土) 愛知・名古屋ボトムライン
2/1(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
2/8(日) 福岡・福岡DRUM Be-1
2/11(水) 大阪・BIGCAT
2/21(土) 北海道・札幌cubegarden
2/28(土) 東京・豊洲PIT
詳細はこちら
https://www.kashitaro.com/news/5467/
●作品情報
『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』
＜物語＞
新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。
それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。
クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、
写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、
ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。
ロストフィールド発生の原因とは。
灯台でウィンを待つものとは。
そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。
自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。
配信情報
2026年2月6日(金)配信開始
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
全4話 毎週金曜20:00配信
【スタッフ】
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
ストーリー原案 松本しげのぶ
キャラクターデザイン原案 金林洋
監督 福島利規
シリーズ構成 加藤陽一
キャラクターデザイン 橋詰力
美術監督 明石聖子
色彩設計 石川恭介
撮影監督 茂木智孝
CGディレクター 田所洋行
音響監督 高寺たけし
音楽 坂部剛
アニメーション制作統括 松倉友二
アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE
【キャスト】
斬札ウィン 鵜澤正太郎
アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉
香取ニイカ 菱川花菜
九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之
ボルシャック・バクテラス：藤井隼
ほか
原作情報
『Duel Masters LOST』
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44
＜『Duel Masters LOST』とは＞
2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。
『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。
第1章＆第2章 配信情報
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
第1章＆第2章 全8話を配信中
アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：
https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L
＜伊東歌詞太郎 (イトウカシタロウ) プロフィール＞
人気動画プラットフォームでの投稿が反響を呼び、これまでの動画総再生数が1.5億回を超え、“希代の歌い手”としてその力強く凛とした歌声で若い世代のネット＆SNSユーザーから大きな支持を集めるアーティスト・シンガーソングライター。
2024年3月には中国６箇所でのワンマンライブツアーを成功させ、8月にはヨーロッパ最大規模のアニメコンベンションに出演。7月にシングル「pride rock music」を配信リリースし、8月から全国ライブツアー2024「MIX／Mastering」を開催するなど、国内外のファンを魅了し、グローバルな活躍に期待が高まる。
TM and ©2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro
関連リンク
伊東歌詞太郎 X
https://twitter.com/kashitaro_ito
アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト
https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/