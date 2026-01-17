歌手の倖田來未が、歌手の徳永英明との密着ショットを公開した。

倖田は１７日、自身のインスタグラムを更新。「大好きな中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙はを一緒に歌わせていただきましたが、徳永英明ワールドに酔いしれながら歌わせていただきました！！隣でほんとに心地よく」と記し、フジテレビ系「ＭＵＳＩＣ ＦＡＩＲ」（土曜・午後６時）で共演した徳永との収録での２ショットを投稿。倖田は徳永の肩に手をかけ、徳永の手は倖田の腰を抱く密着ショットとなっている。

さらに「たくさんのファンの方へ素敵な声を届けている姿に、人柄もよく愛される理由を知った一日でありました！！ 美味しいお菓子までいただき、これまた大好きになってしまった倖田來未でした！」とつづり、徳永からお菓子の入った袋を受け取る写真もアップした。

この投稿には「最高以外の言葉が見当たらない」「歌唱後の距離感にご馳走様です」「素敵でした」「最高でした」「徳永さんに焼きもち」「美男美女」「さすがセクシー隊長」などのコメントが寄せられた。