■これまでのあらすじ

妻・志音は、夫も義母も甘やかしている義妹の夏美が苦手。義妹は週３のパートでしか働いてないのにかなり贅沢をしている様子。家族行事の費用はいつも夫持ちでイラっとしているところに、さらに義妹が旅行に行きたいと言い出して…。



義妹の夏美さんが言い出した家族旅行、なんで全部うちで払わないといけないの…？さすがに図々しいよねと夫に文句を言っても、「天然なんだよ」って…。違うでしょ。甘やかす夫にも問題があります。

夫は「俺の貯金で出すから」と言いますが、どう考えてもスッキリしません。しかも、私は娘の部活があるので留守番組。1週間前に突然、姪の有紗ちゃんも預かることになり、さらに腹が立ちます。有紗ちゃんは良い子だし、娘の葵も有紗ちゃんがいると嬉しそうなので、良いのですが…問題は夏美さん。メッセで「こっちは最高の夏休みだよ！志音さんが来れなかったのが残念」って…空気読めないにも程があるでしょ。そして、旅行最終日に夏美さんのSNSにアップされたのはー…?!

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)