「旅行中 娘を預かってもらえませんか〜？」図々しい義妹と、それを止めない夫【甘やかされすぎ義妹 第2話】
■これまでのあらすじ
妻・志音は、夫も義母も甘やかしている義妹の夏美が苦手。義妹は週３のパートでしか働いてないのにかなり贅沢をしている様子。家族行事の費用はいつも夫持ちでイラっとしているところに、さらに義妹が旅行に行きたいと言い出して…。
義妹の夏美さんが言い出した家族旅行、なんで全部うちで払わないといけないの…？さすがに図々しいよねと夫に文句を言っても、「天然なんだよ」って…。違うでしょ。甘やかす夫にも問題があります。
有紗ちゃんは良い子だし、娘の葵も有紗ちゃんがいると嬉しそうなので、良いのですが…問題は夏美さん。メッセで「こっちは最高の夏休みだよ！志音さんが来れなかったのが残念」って…空気読めないにも程があるでしょ。
そして、旅行最終日に夏美さんのSNSにアップされたのはー…?!
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)