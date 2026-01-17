鈴木亮平、人気MCにまさかの謝罪「すみませんでした…」 ハワイ1泊弾丸旅最後に明かす
俳優の鈴木亮平が17日、お笑いコンビ・設楽統がMCを務めるTBS系バラエティー『バタバタ買い物バケーション』（後7：00）第4弾に出演。ハワイ1泊弾丸旅の最後にまさかの謝罪をした。
【番組カット】「アロハ〜」オソロのアロハシャツを着て記念撮影する佐久間大介ら
本番組は、“ハワイ通”設楽ら芸能人が少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な弾丸旅行。今回は鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）が“1泊26時間”というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。
番組の最後には、全員でハンバーガーを堪能。その中で、鈴木がおもむろに「いまだから言える初めて知ったことがあるんですよ…“しだら”さんじゃないんですね。“したら”なんですね」と切り出した。続けて「ずっと“しだら”さんって呼んでた」と告白した。
ステーキを食べているときも、人生初のスカイダイビングを楽しんでいるときも間違えていたことが発覚し、「すみませんでした…」と頭を下げた鈴木に、設楽は「とんでもない。“すすき”さんですもんね？」とユーモアで返し、場を和ませていた。
【番組カット】「アロハ〜」オソロのアロハシャツを着て記念撮影する佐久間大介ら
本番組は、“ハワイ通”設楽ら芸能人が少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な弾丸旅行。今回は鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）が“1泊26時間”というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。
ステーキを食べているときも、人生初のスカイダイビングを楽しんでいるときも間違えていたことが発覚し、「すみませんでした…」と頭を下げた鈴木に、設楽は「とんでもない。“すすき”さんですもんね？」とユーモアで返し、場を和ませていた。