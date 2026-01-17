篠原涼子主演の日本テレビ系「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（日曜、後１０・３０）が１１日、スタートした。

第１話では、強盗殺人容疑で拘置所に収容された未決拘禁者、日下怜治（ジェシー）が、傷害容疑の未決拘禁者でトランスジェンダーの内村優を助ける場面があった。

小さい頃から男らしくと、自分らしく生きることを拒否され続けた人生を送ってきた内村。演じたのは人気バンド「ＯＮＥ Ｎ’ ＯＮＬＹ」の沢村玲。ネット上ではファンから「表情や仕草とか凄く研究したんだろうなってくらい違和感なくてハマってる」「玲くん演じるトランスジェンダーがめっちゃ繊細でこっちも切なくなるくらい」「中性的な神美ジュ」「いろんな一面を見せてくれる彼を沢山の人に見て欲しい知ってほしい」などの声が。ほかにも「トランスジェンダー役の子めっちゃかわいい どなたなんだろーー」「トランスジェンダー役の人初めて知ったけどほんと綺麗な顔してるし演技うまい」「演技うまくない？」など様々な声が書き込まれている。