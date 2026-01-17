THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年プロジェクト『THEE 30TH』より、3月1日にリリースされる『PAPER SLEEVE CD BOX』の詳細が公開された。

今作は、リマスター音源が収録される11枚組の高音質UHQCDボックス。クリア仕様のボックスの表面にはプロジェクトタイトル『THEE 30TH』があしらわれ、初めて紙ジャケットCD化されるオリジナルアルバム8作品に加え、2枚組の新タイトル『RUMBLES』が納められる、完全生産限定のスペシャルボックスとなる。

今作でのみCD化される『RUMBLES』は、1999年に発表されたベスト盤『RUMBLE』に多数楽曲を追加した新たなベストアルバム。ディスク2にはシングルバージョンの「世界の終わり」や「G.W.D」、オリジナルアルバムには収録されていない「アウト・ブルーズ」「ジェニー」「GIRL FRIEND」、レアトラックの「ジャブ」「モナリザ」「デビル・スキン・ディーバ」「ヴァレンタイン」などが収録されており、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTオリジナル楽曲のスタジオ音源を高音質リマスターで網羅すべく発売が決定したベスト盤となっている。

加えて、今作には特典で『コロムビアレコード TMGEメンバー直筆サイン色紙（REPLICA）』が付属することも明らかになった。

さらに、『THEE GREATEST HITS』のリマスター／ハイレゾ音源が、2月1日に配信リリースされることも決定。CDボックスにも収録されない「エレクトリック・サーカス」なども配信される予定だ。

また、1月17日に神奈川 KT Zepp Yokohamaで開催された爆音フィルムライブ『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT WORLD PSYCHO BLUES TOUR ～ ALL STANDING! MAXIMUM!! ～ YOKOHAMA ARENA 99.01.17 』が、フィルムライブツアーとして4月に全国20都市20会場で開催されることが決定した。1999年に開催された史上初の横浜アリーナ／オールスタンディング公演のライブ映像を4Kにアップコンバートし、再編集を施し甦った映像を、ライブハウスの音響と熱気の中で体感することができる。

チケットプレイガイド先行は、本日1月17日22時よりスタート。2月1日まで受付の先着先行となる。

（文＝リアルサウンド編集部）