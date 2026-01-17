「ついに来たか」「世界でもぶちかませ！」J１優勝に貢献した25歳日本人FWのスペイン移籍に反響！「欧州で絶対に成功を掴み取れ！」「エース級の活躍だったからな」の声
スペイン２部のラス・パルマスは現地１月17日、ヴィッセル神戸から宮代大聖を期限付き移籍で獲得したと発表した。なお、移籍期間は2026年６月30日まで。
現在25歳のFWは、24年に神戸に加入し、11ゴールを挙げてJ１連覇に貢献。25年も２桁ゴールをマークする活躍を見せた。
その主力アタッカーの欧州挑戦に、SNS上では次のような声が上がった。
「２年間ありがとう！ ラ・リーガ昇格勝ちとってください！」
「寂しくなるけど、いってらっしゃい！」
「世界に名を轟かせてきてください」
「ついに来たか」
「怪我に気をつけて、スペインでの活躍を祈っています！」
「世界で輝け！大聖」
「世界でもぶちかませ！大聖」
「カナリア諸島のサポーターのヒーローになってください！」
「世界の宮代大聖になれますよう応援しています」
「欧州で絶対に成功を掴み取れ！」
「エース級の活躍だったからな」
新天地にスペインを選んだ宮代は、現在２位につけるチームを１部昇格に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】宮代の新天地ユニ着用ショット！
現在25歳のFWは、24年に神戸に加入し、11ゴールを挙げてJ１連覇に貢献。25年も２桁ゴールをマークする活躍を見せた。
その主力アタッカーの欧州挑戦に、SNS上では次のような声が上がった。
「２年間ありがとう！ ラ・リーガ昇格勝ちとってください！」
「寂しくなるけど、いってらっしゃい！」
「世界に名を轟かせてきてください」
「ついに来たか」
「怪我に気をつけて、スペインでの活躍を祈っています！」
「世界で輝け！大聖」
「世界でもぶちかませ！大聖」
「カナリア諸島のサポーターのヒーローになってください！」
「世界の宮代大聖になれますよう応援しています」
「欧州で絶対に成功を掴み取れ！」
「エース級の活躍だったからな」
新天地にスペインを選んだ宮代は、現在２位につけるチームを１部昇格に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】宮代の新天地ユニ着用ショット！