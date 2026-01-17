旭川市を拠点とするヴォレアス北海道は17日(土)に函館アリーナでSTINGS愛知と対戦しました。



試合は第1セット、4連続でブロックを決められるなど、流れを掴むことができずセットカウント17-25で落とします。



それでも第2セット、途中出場のキャプテン・池田幸太のスパイクや三好佳介のブロックなどでセットカウント30-28でこのセットを奪います。



その後両チーム1セットずつ取り合って迎えた第5セット、今季から加入したメルト・タンメアルがアタックやサービスエースを決める活躍で13-11とリードしますが、そこからSTINGS愛知に4連続ポイントを奪われセットカウント13-15で惜しくも逆転負けとなりました。





試合後、エドクラインHCは「今回も厳しい試合となり、残念ながら敗戦という結果になりました。ただ、そのこと自体は大きな問題だとは考えていません。最初の2セットでは、ジェイテクトSTINGS愛知の高さがあり組織的なブロックに苦しみ、ブロックされる場面が多くなってしまいました。しかし第2セット以降は、より良い解決策を見つけることができ、オフェンスも改善し、安定して得点できるようになりました。修正できる部分は明確で、明日はもっと良いバレーボールができると信じています。しっかりと対応し、必要な改善を加え、函館で応援してくださるファンの皆さんの前で力強いパフォーマンスをお見せできるよう全力を尽くします。素晴らしいご声援をありがとうございました」とコメントしました。18日(日)も函館アリーナで15時5分からSTINGS愛知と戦います。