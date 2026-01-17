170万円で購入した金のブレスレットが「柔らかすぎる」と怒る女性、中国ネット民からツッコミ

中国・河南省鄭州市で金のブレスレットを購入した女性が「柔らかすぎてまるで粘土」と販売店にクレームを入れた。地元テレビ局の番組・都市報道が15日に伝えた。

当事者の女性・趙（ジャオ）さんはカメラの前で問題のブレスレットを取り出し、「見て。軽く押しただけで変形する」「こんなに柔らかい。曲げたいように曲げられる。私が買ったのはブレスレットなのか、それとも粘土なのか」と不満をぶちまけた。

報道によると、趙さんは昨年12月、貴金属店で7万4180元（約170万円）を支払い、重さ74．18グラムの金のブレスレットを購入した。しかし、手に取った直後から異常なほど柔らかく、少し力を入れるだけで変形した。すぐにデザインの変更や加工費の返金を求めたが拒否された。

趙さんは「高いお金を出して買ったのに、まったく身に着けられない。こんなものをどうして客に売れるのか。毎日、このブレスレットを見るたびにつらい思いをしている」と怒りをにじませ、「身に着けられるものに交換してほしい」と訴えた。

番組が専門家に鑑定を依頼したところ、ブレスレットは本物の金でできていることが確認された。業界関係者は「金はもともと柔らかい。純度が高いほど柔軟性も強くなる」と説明。別の関係者は「主な原因は幅が広く、薄く作られていたこと。このようなデザインにしたいなら少なくとも100グラムは必要」と語った。

その後の話し合いの結果、販売店の責任者は趙さんに対し、別のデザインへの変更を無償で行うと約束した。

中国のネットユーザーからは「金が柔らかいのは当たり前」「金が変形するって初めて知ったのかよ（笑）」「金は柔らかければ柔らかいほど純度が高い。鑑定も何もないわ」「硬いやつ（純度が低い物）と交換してあげるよ」「自分がそのデザインを選んだからだろう」「こういう形なら簡単に曲がるのは正常」「無理に100グラム超は必要なデザインにしたからで、シンプルな形ならここまで柔らかくはならない」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）