６４３４人が犠牲になった阪神大震災は１７日、発生から３１年となった。

今年、１７日前後に兵庫県内で開かれる追悼関連行事はこれまでで最も少なくなる見通しで、記憶の継承が課題となっている。各地の追悼行事で、遺族や関係者らは体験や教訓を伝え、受け継いでいくことを誓い、犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。

神戸市中央区の東遊園地では、追悼式典「１・１７のつどい」が開かれ、約７万５０００人が参加した。

地震発生時刻の午前５時４６分、震災を知らない世代にも記憶と教訓を伝えていくとの思いを込めた「つむぐ」や「１・１７」の文字に並べた灯籠の火が浮かぶ中、一斉に黙とう。夕方にも再点灯させて、訪れた人たちは祈りをささげた。

今年の式典では、初めて行方不明者の家族が遺族代表となり、当時６５歳の母が行方不明となっている同県加古川市の佐藤悦子さん（６２）が追悼の言葉を述べた。

神戸市の市民団体によると、今年県内で開催される追悼関連行事は３７件。前年から２０件減り、調査を開始した１９９９年以降で最少になるという。そんな中、今年初めて震災を知らない若者たちが新たな組織をつくり、「つどい」の会場設営などに取り組んだ。

神戸市中央区の防災研究機関「人と防災未来センター」前で１７日昼に開かれた県の追悼行事で、斎藤元彦知事は「同じ悲しみや苦しみを繰り返さないためにも、平時からの備えを根付かせていくことが欠かせない」と述べた。