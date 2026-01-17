【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】「意図的なバックパス」を手でキャッチ

U-23日本代表が理不尽な判定に泣かされた。相手選手のバックパスをGKが直接キャッチし、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）はアピールしたが、ファウルを取ってもらえず。ファンたちも唖然とした。

U-23日本代表は1月16日にAFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。30分に今大会初失点を喫したが、50分に途中出場のMF古谷柊介（東京国際大）が同点ゴールを挙げる。1ー1で延長戦を終えたが、迎えたPK戦を4ー2で制して準決勝へと進出している。

この試合で日本は、いくつかの不可解な判定に泣かされた。その一つが62分のシーンだ。右サイドの古谷がグラウンダーのクロスを入れる。日本のブライアンは目の前で相手DFが倒れたことでバランスを崩し、後ろからプレスをかけてきたDFアフマド・アイマンのチャージを受けてしまった。

アイマンは余裕を持って右足でGKへのパスを選択。すると次の瞬間、GKアブデル・ラフマン・スレイマンはこのボールをキャッチしてしまったのだ。ブライアンを含めて日本の選手たちは、すぐに両手を上げて主審にファウルをアピールしたが、笛は吹かれず頭を抱えた。

「なんで審判止めないの？」などの反応も

サッカーのGKはもちろん手でボールを処理することが許されているが、味方が意図的に足で蹴ったボールをキャッチするとバックパスの反則（間接FK）になる。競り合いのこぼれ球などは手でキャッチできるが、リプレイで見るとDFアイマンは明らかにGKアブデル・ラフマンに視線を向けて意図的にパスを出しており、本来であればファウル判定されても不思議はない。

VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）介入の条件は満たしていないが、近い距離で見ていたウズベキスタン人のアスケル・ナジャファリエフ主審は角度的に見えていなかったのか。

そのため、このシーンを見たSNSのファンたちも騒然。「なんでバックパスをキャッチして審判止めないの？」「当然のようにバックパスがスルーされてて俺の頭がおかしくなったのかと思った」「バックパスを手で取ったぞ…」「ルール変わったんか？」「完全にバックパスを手で取ってて笑う」「ギャグかよw」「なぜこれがスルー？」などの声で溢れた。

こうした数々の逆風にも負けず、PK戦を制して勝ち上がった日本。1月20日の準決勝では、オーストラリアvs韓国（日本時間1月18日）の勝者と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

