Photo:aica

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス時代、財布はどんどんコンパクト化していますが、やっぱり長財布の安心感ってありますよね。でも、かさばるのは嫌――。

そんな先入観をくつがえしてくれたのが、このスリム長財布「TIDY SLIM」。厚さ約1.3cmという薄さながら、紙幣やカード、小物まで無理なく収納でき、会計や持ち運びが驚くほど快適に。

実際に使って感じた、薄さ・使いやすさ・安心感のバランスを紹介します。

キャッシュレス時代フィット。薄くて軽い長財布

Photo:aica

「TIDY SLIM」のいいところは、とにかく薄い！ 長財布でありながらかなりスリムで、手に取った瞬間に軽やかさを感じます。

Photo:aica

「TIDY SLIM」はこんなに薄くて、持ちやすくて軽やか。日常の所作まできれいにしてくれるような気がします。

Photo:aica

厚みはなんと約1.3cm。これまでの長財布はポケットに入れると存在感があり、座ったときやバッグの中でかさばるのが少しストレスでしたが、「TIDY SLIM」はその違和感がほとんどありません。

ポケットにもスッと収まる

Photo:aica

ジャケットの内ポケットにもすっと収まり、コートのシルエットを崩さないのも好印象です。会計時の出し入れもスムーズで、財布を取り出す・しまうという何気ない動作が驚くほど快適に。

Photo:aica

iPhoneと比べてみると、薄さ・大きさがほぼ同じ。

Photo:aica

とりあえず財布と携帯だけもって「ちょっとそこまでお出かけ」というときも、「TIDY SLIM」なら重ね持ちしやすく、スマート。とにかく手に取りやすいんです。

長財布を、薄さ1.3cmで再定義する。最小と最薄を極めた、【TIDY SLIM】 10,666円 【数量限定 20％OFF】TIDY SLIM 1点 商品をチェックする

見た目以上の収納力と多ポケット

Photo:aica

スリムな財布というと、収納力に不安を感じがちですが、「TIDY SLIM」には、その点もいい意味で裏切られました。紙幣、カード、コインがそれぞれ無理なく収まり、必要なものをスマートに持ち歩けます。

Photo:aica

こんなに薄いのに、多ポケット。紙幣を入れる場所、カードケース、コインケース、カギなどを差し込めるフリーポケットなど。かさばる原因になりやすいファスナーをコインケースにあえて使わないことで、この薄さが実現しています。

Photo:aica

便利なのが、紙幣をきれいに押さえてくれるビルストッパー。ファスナーを閉める際にお札を噛んでしまうことがなく、会計後もスマートに収納できます。

自由に使えるフリーポケットも完備

Photo:aica

カード類も重なりすぎず、どこに何が入っているかが把握しやすい構造です。普段よく使うカードと、たまに使うカードを自然に分けられるため、レジ前で迷う時間も減りました。スキミング防止機能が備わっている点も、日常使いでは大きな安心材料です。

Photo:aica

また、鍵やワイヤレスイヤホン、ケーブルなどの小物を一緒に入れられる差込型フリーポケットが3つある点も実用的。「財布＋小物ケース」を一体化したような使い方ができます。

Photo:aica

真ん中のコインケースは、ポケットの高さと容量を浅めに設計。小銭が取り出しやすくてありがたい！

Photo:aica

シンプルで、経年変化も楽しみ。長く愛用できそう

Photo:aica

「TIDY SLIM」の素材には本革が使われており、使い始めはほどよくハリがありつつも手に馴染みやすい質感です。数週間使ってみると、少しずつ柔らかさが増し手の形や動きに沿うように変化してきました。

Photo:aica

傷やシワも含めて「使った時間」がそのまま表情として残るのが魅力。長く使うほどに愛着が湧いてきます。

Photo:aica

「薄くておしゃれ」だけで終わらない、実用性と上質な見た目が魅力の「TIDY SLIM」。出し入れのしやすさや収納のストレスが少ないことが、こんなに快適だとは！

新年でお財布の買い替えを検討中の方、下記のリンクから詳細チェックしてみてください。

長財布を、薄さ1.3cmで再定義する。最小と最薄を極めた、【TIDY SLIM】 10,666円 【数量限定 20％OFF】TIDY SLIM 1点 商品をチェックする

＞＞長財布を、薄さ1.3cmで再定義する。最小と最薄を極めた、【TIDY SLIM】

Photo:aica

Source:CoSTORY

本記事制作にあたり株式会社ハレルヤより製品の貸し出しを受けております。