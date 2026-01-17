¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³/£³³°ÅÁ¡×¥è¥É¥Ð¥·AkibaÂÎ¸³²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¥ì¥Ýー¥È¡£16Ç¯±Û¤·¤Î¡È¶Ë²½¡É¤ËÊ¨¤¯¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë³«È¯¿Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¡2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëPS5/PS4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/SteamÍÑ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¡£¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Ï2009Ç¯È¯Çä¤Ç¡¢16Ç¯±Û¤·¤Î¡È¶Ë²½¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢1·î10Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô10²ñ¾ì¤Ë¤ÆÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô²ñ¾ì¤Ç¤ÏÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¡¦À©ºîÁí»Ø´ø¤Î²£»³¾»µÁ»á¡¢¥·¥êー¥º¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎºåËÜ´²Ç·»á¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎËÙ°æÎ¼Í¤»á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü1·î17Æü¤Ï¡¢ÇßÅÄ¤È½©ÍÕ¸¶¤Î2²Õ½ê¤Ç³«ºÅ¡£ºåËÜ´²Ç·»á¤ª¤è¤ÓËÙ°æÎ¼Í¤»á¤¬Ë¬¤ì¤¿½©ÍÕ¸¶²ñ¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ÂÎ¸³²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¸å¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë°Ï¤ß¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ú¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¡Ú2026Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡Û¡Û
¡Ú²ñ¾ì¥ì¥Ý¡Û¡ÖNAOMI´ðÈÄ¡×¤«¤é¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤Þ¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ì¤ë´üÂÔ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º£²ó¼èºà¤·¤¿½©ÍÕ¸¶²ñ¾ì¤Ï¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£JR½©ÍÕ¸¶±Ø¤Î²þ»¥¤Ë¶á¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Öー¥¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ë¿Í¡¹¤«¤é¡Ö¤¢¡¢Î¶¤¬Ç¡¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÀ°Íý·ô¤ÏÇÛÉÛ³«»ÏÁá¡¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿§»æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµîºî¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¡¢Î¶¤¬Ç¡¤¯¥·¥êー¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢Ê»Àß¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³ー¥Êー¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥µ¥¤¥óÃæ¤Ë¤Ï¡¢³«È¯¿Ø¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ö¤ÇÃ»¤¤²ñÏÃ¤â¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öº£ºî¤Î¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤¬¡ØNAOMI´ðÈÄ¡Ù¤Î¥¨¥ß¥å¥ìー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥Õ¥©ー¥¹´ðÈÄ¡Ù¤ÎºîÉÊ¤â¤¤¤Ä¤«¼ÂÁõ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¡Ø¥¢¥µ¥¬¥ª¡Ù¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ï¡Ø£³¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶Ë²½¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡16Ç¯±Û¤·¤Î¡È¶Ë²½¡É¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¡¢µÇ°»£±Æ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¡¢¤½¤·¤Æ2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Î¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¡É
¥·¥êー¥º¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎºåËÜ´²Ç·»á¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎËÙ°æÎ¼Í¤»á¡Ê±¦¡Ë
――ËÜÆü¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºåËÜ»á¡§¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ïº£Æü¤Ç3ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÏÄ«¤«¤é³§¤µ¤ó¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ°Íý·ô¤¬¤Ï¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°¡¹¤«¤é´üÂÔÃÍ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§»ä¤Ïº£Æü½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î´é¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Nintendo Switch 2ÈÇ¤«¤éºîÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Êý¡¹¤È¤â¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§ÀèÄø¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖSwitch2¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºåËÜ»á¡§»ä¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÖSwitch2¤«¤é½é¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢1ºîÌÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£·¡×¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Switch2¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§¤¢¤È¡¢±óÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¿·³ã¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¡Ö¶Ë¡×¤«¤é¡Ö£°¡×¡¢¡Ö¶Ë£²¡×¤ÈSwitch2¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºåËÜ»á¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Switch2¤Ç¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£° ÀÀ¤¤¤Î¾ì½ê Director's Cut¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¶Ë¡×¤â¡Ö¶Ë£²¡×¤âSwitch2¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¶Ë£³ / ¶Ë£³³°ÅÁ¡×¤âSwitch2¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î®¤ìÅª¤Ë¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
――Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºåËÜ»á¡§Ì¾¸Å²°¤âº£Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢È¾Ê¬²°³°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤éÀ°Íý·ô¤Ï¤Û¤Ü¤Ï¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤ÏÉÑÈË¤ËÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Î¼ê±þ¤¨¤äÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºåËÜ»á¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡ÖÀ½ÉÊÈÇ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÏËÜÅö¤ËÀ½ÉÊÈÇ¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔÃÍ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¿¼¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÙ°æ»á¡§Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Î»þ¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶ÁÛ¤ä³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¤¦¤Á¤Î¥²ー¥à¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ö¶Ë£³¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§°ìÈÖ¤Ï¥¢¥µ¥¬¥ª¼þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤¬²ÈÄí¤ä²ÈÂ²¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¡Ö£³¡×¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÀè¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸ÉÆÈ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
¡¡¡Ö£³¡×¤Ï²ÈÂ²¤È¤Îå«¤ä¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¥²ー¥à¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä²È»öÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ëå«¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡Û
ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¡×¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
ºåËÜ»á¡§»ä¤Ï¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀ®Ä¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö£¸³°ÅÁ¡×¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö£³¡×¤ÎÊª¸ì¤òÄÉ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¡Ö£³¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥²ー¥à¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¶Ë£³¡×¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍ·¤Ö¤ÈÁ´Á³¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Êª¸ì¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦°é¤Æ¤è¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¶¯¤¯¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――Å¨¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈËÉ¸æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
ºåËÜ»á¡§Á´ÂÎÅª¤Ê¹¶¤áÊý¤â¼ê¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤ÊÈ½Äê¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶î¤±°ú¤¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÏÅ¨¤¬¹Å¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤ä¤ë¤È¤¹¤´¤¯¹Óºï¤ê¤Ê¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
ËÙ°æ»á¡§¸µ¡¹¤Î¡Ö£³¡×¤Ï¶ÍÀ¸¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¢¢¤Ç²¥¤ë¤«¢¤¤Ç²¥¤ë¤«¡û¤ÇÄÏ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÎ°µåÉð´ï¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤ÊÀ®Ä¹Í×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼çÂÎÅª¤ËÀï¤¤Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¨¤¬¹Å¤¯¤Æ¤âÉð´ï¤Ç¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¼êË¡¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ°æ»á¡§¡Ö£·³°ÅÁ¡×¤Ç½é¤á¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤âÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Á°¤è¤ê¤·¤ç¤Ü¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿ô¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ´ÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Ï2009Ç¯¤¬ÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÊ¿À®¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿À®¤Ã¤Ý¤¯¤Ç¤¤ë¥À¥µ¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¤«¡¢¶ßÂ¤¬¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤Ææ¤ÎÈ±¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡Û
Åö»þ¤ÎÊ¿À®¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È
――¿ÀÅÄ¿Íµ¤¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³«È¯Åª¤ËÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
ºåËÜ»á¡§¿ÀÅÄ¤Ï¡¢¥Í¥¿¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¥°¥Ã¥º²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÂ¿Ê¬°Õ³°¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
ËÙ°æ»á¡§¤ß¤ó¤Ê¡Ö¿ÀÅÄºÇ¹â¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
ºåËÜ»á¡§»ûÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤·¤¿¤éÁ´Á³Çä¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ú¿ÀÅÄ¶¯¡Û
――ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤¬¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºåËÜ»á¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿Åç¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÍÀ¸¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö£·¡×¡Ö£¸¡×¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖìäÅ·Í¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¿ä¤·¤¬Áý¤¨¤¿¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿¿Åç¤Ï¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Í¥¿¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
――³¤³°¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ºåËÜ»á¡§¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Ï¥«¥¿¥í¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ²áµî¤Î¥²ー¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¥Í¥¿¤¬ËþºÜ¤Î¥²ー¥à¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶Ë£³ / ¶Ë£³³°ÅÁ¡×¤â¤¹¤´¤¯¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――³¤³°¤À¤È¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊý¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥«¥²ーÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ºåËÜ»á¡§¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìÈÖ»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊª¸ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¤äÌÌÇò¤¤¥·ー¥ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Ï¥Í¥¿¤¬Â¿¤¤¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤â°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¿Í¤â¤¢¤é¤æ¤ëÆþ¤ê¸ý¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ°æ»á¡§¥Í¥¿¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬·ë¹½°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――³¤³°¤Ç¤â¿¿Åç¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
ºåËÜ»á¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿Åç¤Ï³¤³°¤Ç¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§¿¿Åç¡¢¶ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
――È¯Çä¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºåËÜ»á¡§È¯Çä´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¶Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Ê¬¶Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÍ·¤Ó±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥²ー¥àÀ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¸½»þÅÀ¤Î¶Ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ËÜÍ·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤¤¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§¡Ö¶Ë£³¡×¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ìー¥äー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈþ²½¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¿§¡¹¤ÊÊäÀµ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÀµ¤·¤¯½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Î¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤¿¤º¤Ë¡¢²áµî¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯À¿¼Â¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁ°¤ÎÊý¡¹¤Ï¡Ö¤É¤Î¤°¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¡¢´üÂÔÈ¾Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐËÍ¤é¤Î¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤Ï¡ÖÊ÷¡×¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¼õ¤±¼êÂ¦¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÎ¾Êý¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(C)SEGA