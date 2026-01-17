WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¡ÈºÇ°¤ÎÊó¤»¡É¡¡MLB°ÜÀÒ¤Î23²¯±ßÃË¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡ÄÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢Ã²¤¡ÖÀÖ¿®¹æ¤¬ÅÀÅô¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ËÈá±¿
¡¡´Ú¹ñµå³¦¤Ë¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áö¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¤¬ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Ø¤ÎµÕ½±¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹´Ú¹ñ¤Î¼çË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡ÖWBC½Ð¾ì¤Ë¤âÀÖ¿®¹æ¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñWBCÂåÉ½¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê°ºàÎÁ¤¬¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï17Æü¡¢¥½¥ó¤¬ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤ËÏÆÊ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÆâÊ¢¼Ð¶Ú¤ÎÂ»½ý¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ºÆ³«¤Þ¤Ç4½µ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥½¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦ÊÆ¹ñ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥ó¤ÏºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥¥¦¥à¤Ç144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.917¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯7100Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É³èÌö¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Î¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤ÈÂåÉ½¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤Ï¡ÖWBC½Ð¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾Ã²½¤Þ¤Ç»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¿ÇÃÇÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð2·îÃæ½Ü¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö²ø²æ¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÂÀ¶Ë´ú¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£Æ±¹ñ¤Î¡ÖMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤·¡¢WBC½Ð¾ì¤Ï¡ÖÀÖ¿®¹æ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡ÖÏÆÊ¢¤ÏÂÇ·â¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤òÍ¿¤¨¤ëÉô°Ì¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¥ó¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤µ¤é¤Ë¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·×»»³°¤ÎÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎµÕ¶¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çµ±¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£ÆüÊÆ´Ú¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë