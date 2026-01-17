みちょぱ、ミニスカ×ブーツコーデで美脚スラリ「ギャル魂を感じる」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が1月16日、自身のInstagramを更新。脚を大胆に出したコーディネートを披露し、話題となっている。
◆みちょぱ、ミニスカから美脚スラリ
みちょぱは「お腹は寒いから足ならいけるか〜て思ったけど ぜんぜん寒かったわ」とつづり、外で撮影した写真を投稿。デニムのマイクロミニスカートに厚底ブーツを合わせたコーディネートを披露した。
◆みちょぱの投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵なコーデ」「笑顔が素敵」「ギャル魂を感じる」「センス良くて参考になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
