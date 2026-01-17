池田美優（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/17】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が1月16日、自身のInstagramを更新。脚を大胆に出したコーディネートを披露し、話題となっている。

【写真】みちょぱ「ギャル魂を感じる」と話題のミニスカ姿

◆みちょぱ、ミニスカから美脚スラリ


みちょぱは「お腹は寒いから足ならいけるか〜て思ったけど ぜんぜん寒かったわ」とつづり、外で撮影した写真を投稿。デニムのマイクロミニスカートに厚底ブーツを合わせたコーディネートを披露した。

◆みちょぱの投稿に反響


この投稿にファンからは「素敵なコーデ」「笑顔が素敵」「ギャル魂を感じる」「センス良くて参考になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

