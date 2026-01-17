40・50代「服選び」→“ネイビー”が正解！【グローバルワーク】2WAYで優秀♡「ロゴスウェット」

カジュアルなイメージが強いロゴ入りのスウェットプルオーバーをミドル世代が選ぶなら、色から上品さや大人っぽさを印象付けやすいネイビーが狙い目かも。今回はポップな雰囲気に寄りすぎない【グローバルワーク】のおすすめロゴスウェットトップスを、スタイリングとあわせてご紹介。前後2WAYで着られるデザインによって1着あれば気分転換を図れる技ありトップス、ぜひワードローブに迎えてみて！

シックな配色のロゴで魅せるスウェットトップス

【グローバルワーク】「2WAYロゴスウェット」\3,842（税込・セール価格）

落ち着いたネイビーの色味にカレッジロゴプリントが存在感を放つ、こちらのスウェットプルオーバー。知的なネイビー × グレーがかったロゴの配色は品があり、ポップで可愛らしい印象になりすぎないのが大人世代も着こなしやすいポイントです。ややボートネックになった広めのネックラインが首元をすっきりと見せ、深い色味に抜け感を醸し出してくれそうです。

辛口モノトーンコーデをゆるりと緩めるシルエット

「首元はボートネックでスッキリ着痩せします」と、こちらのスタッフさんも太鼓判。ややゆとりのあるシルエットと長めの着丈は肩肘張らずに着こなせそうなだけでなく、気になるボディラインのカバー役も期待できます。青みの主張が強すぎないネイビーと胸元に覗くロゴが、白黒のコントラストが効いた辛口なモノトーンコーデに親しみやすさをプラスしてくれそうです。

プレッピースタイルもレイヤードでより完成度UP

色使いが2色に抑えられていることにより派手見えしにくく、チェック柄のプリーツスカートとも好相性。カレッジロゴも手助けして、旬のプレッピースタイルを大人っぽく楽しめそうです。薄手のミニ裏毛素材を採用した厚すぎない生地はレイヤードもしやすそうなのが魅力。下にロンTやシャツを重ねても着膨れ感をセーブでき、より完成度の高いシャレ見えコーデになりそう！

ファスナーで印象変化を図れる前後2WAYデザイン

こちらのトップスは前後2WAYで着回し可能。ロゴの反対側の面にはファスナーがあしらわれており、開き具合を調節すればさらなる印象変化を図れます。淡色のデニムパンツ × マスタードカラーのハイネックセーターとのワンツーに重ねたネイビーが、コーデ全体の柔らかな締め役に。淡色コートを羽織っても顔まわりがぼやけた印象になりすぎません。

writer：かんだちほ