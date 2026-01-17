いつも一緒にいるという猫のリタちゃんと柴犬のリキくん。ある日、リタちゃんが傍から離れると、リキくんがとある行動に。

その行動には「リキはリタさんが近くにいないと不安になるのかな」「ずっと一緒だよリキ」などのコメントが届いています。

この時、リキくんが起こした行動とは？

【動画：いつも近くにいる犬と猫→姿が見えなくなると…涙が出るほど愛おしい『２匹の光景』】

柴距離で側にいる2匹

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』にアップされたのは、リタちゃんとリキくんのほのぼのとした姿。

いつも一緒にいるというリタちゃんとリキくん。ベッタリとくっつくのではなく、ほどよい距離感で過ごしているといいます。

この日はお外警備中だったというリキくん。リタちゃんも傍で一緒にお外を見ていたそう。

リキくんがクッションの上でくつろぎはじめると、リタちゃんも近くでねんね。決してピッタリとくっついたりはしないけど、お互いが安心できる距離で傍にいるそう。

親子のように一緒に毛づくろいをしたりと、仲良く過ごしていたという2匹。柴距離と言われる適度な距離を保って過ごしているといいます。

リタちゃんが離れると……

しばらく一緒にいたリタちゃんですが、別の部屋に移動したそう。リキくんは、さみしそうに部屋の出入り口を見ていたとか。

リタちゃんが気になって、じっとしていられなかったのか、リキくんはリタちゃんを別の部屋へ探しに行こうとしたといいます。

しかし、白い玩具でリタちゃんの姿が見えなかったリキくん。なんだかしょんぼりした顔をしていたそう。

母ちゃんさんが玩具をよけると、そこにはリタちゃんが！ リタちゃんが見えたのが嬉しかったのか、しっぽがクルンとあがり、表情も明るくなったというリキくん。なんだか、こちらも嬉しくなりました。

傍にいる安心感

ホットカーペットで寝ていたというリタちゃんの横へ座ったというリキくん。やっぱり、くっつきすぎない丁度よい距離だったそう。

元の部屋に戻ると、ゆっくりとくつろぐ2匹。いつもの時間が戻ってきて、リキくんも安心しているようだったとか。

くっつきすぎない程よい距離感のリタちゃんとリキくん。でも、姿が見えなくなると寂しくなるところが、なんともいじらしく、たまらなくかわいらしく感じました。

仲良しの2匹には「リタは柴距離理解しているな」「リキと、リタさん、お互いの距離感がマッチしてるんでしょうね」「穏やかなリタさんはリキパパにとっても癒しなんでしょうね」といったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、たくさんの猫ちゃんたちと、猫たちのパパな柴犬のリキくんの日常がアップされていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。