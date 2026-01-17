温めて食べたーーーいっ♡【ミスド】どの味が気になる？「期間限定パイ」をチェック

キャラクターとのコラボや季節限定のドーナツが話題の【ミスタードーナツ】ですが、実はパイも充実しているのをご存じですか？ 今回は、温めて食べるとよりおいしい「クリーミーパイ」をご紹介します。注目の限定商品もセレクトしたので、合わせてチェックしてみてください。

ほっこりあったまる「きのことチキンのパイ」

@megumiko_maniaさんが「寒い日に食べたくなる」「ほっとする味」と激推しするのが、こちらの「きのことチキンのクリームシチューパイ」です。こんがり焼き色がついた香ばしいパイ生地の中には、舞茸・マッシュルーム・チキンを使ったクリームシチューがたっぷり。具材が細かくカットされているので、パクパク食べ進められそう。サイズも手頃で、朝ごはんやおやつにもおすすめです。テイクアウト価格は\259（税込）です。

子どもも大人もすきなやつ「コーンのパイ」

「つぶつぶコーンクリームパイ」は、やさしい甘さの食事パイ。子どもから大人まで幅広い世代に喜ばれそうな1品です。@megumiko_maniaさんいわく、コーンクリームは甘めでコーンの粒もしっかり感じられる「コーンポタージュみたい」な味わいだそう。トースターなどで温めるとパイがサクッとして、よりおいしく食べられそうです。テイクアウト価格は\259（税込）です。

満足度高め！「ラザニア風パイ」

@megumiko_maniaさんのイチオシは、こちらの「ミートソースのラザニア風パイ」。パイ生地の中に完熟トマトを使用したミートソース・マカロニ・ホワイトソースが入っていて、ラザニアのようなリッチな味わいを楽しむことができます。具材がたっぷり入っていて、満足度が高そう。テイクアウト価格\259（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。クリーミーパイシリーズは、3月下旬までの販売予定なので気になる方はお早めに！

ネットオーダー限定「チョコ × クリーム フレンチクルーラー」

期間限定のクリーミーパイと合わせてチェックしてほしいのが、「ダブルクリームフレンチ」です。こちらは、ネットオーダー限定の商品で店頭には並んでいないドーナツ。フレンチクルーラーでカスタードとホイップ2つのクリームをサンド。さらにチョコレートでコーティングしたぜいたくな1品です。テイクアウト価格は\194（税込）。いつもと違ったドーナツを食べたいときにぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A