鈴木亮平に会うたび「綺麗ですね」と褒められる、戸田恵梨香が直球質問「どうして？」
女優の戸田恵梨香（37歳）が、1月17日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。鈴木亮平に会うたびに「綺麗ですね」と褒められると明かし、「どうしていつも褒めてくださるんですか？」と、鈴木に質問をぶつけた。
戸田はこの日、18日スタートの連続ドラマ「リブート」の宣伝を兼ねて、鈴木亮平、北村有起哉と共に生出演。「素朴な疑問！素直に答えまSHOW」という、共演者に質問をぶつけるコーナーで、戸田は鈴木に対し、「どうしていつも褒めてくださるんですか？」と質問する。
戸田によると、これは「撮影現場でもそうだったんですけど、いつもお会いするたびに『きょうもお綺麗ですね』って」と鈴木に言われるそうで、スタジオのメンバーからは「えええ！？」「紳士！！」「なにそれ！」との声が飛ぶ。
戸田は「別に『どうもありがとうございます』みたいなぐらいで、なんとも思ってなかったんですけど、一昨日も言ってくださって、これだけずっと言ってくださってると、いよいよ嬉しくなって、本当に。なんか褒められるってこんなに嬉しいんだって、結構体感してきて。なんでいつも褒めてくださるんだろうって」と語る。
これに「なんかすいません（笑）」と苦笑いしながら、鈴木は「僕は男性、女性に関わらず、ステキだなと思ったときにはちゃんと言葉にしようっていうのを決めてるんですよ。その証拠に、たぶん有起哉さんは1回も褒めたことない」と話し、北村を困惑させた。
