大好きな飼い主さんを発見した小さな子猫が、思わず笑ってしまうとある行動に出て…？子猫ちゃんが取った行動は記事執筆時点で51万回以上再生され、「可愛いくてたまらん」「萌え！！」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ミーミーと鳴いていた子猫→『飼い主さんを見つけた』次の瞬間……「涙が出るほど可愛い」たまらない光景】

何かを探すスクちゃん

TikTokアカウント『なつりん』に投稿されたのは、子猫の「スク」ちゃんが、大好きな飼い主さんを発見した時に見せた反応を収めた動画です。

とある日、飼い主さんがスクちゃんの様子をカメラに収めている最中、スクちゃんは何かを探すかのように飼い主さんとは反対方向にある壁のほうを見ていたそうです。

ミーミーと鳴いていたスクちゃんでしたが、振り向いて無事に飼い主さんを発見できたといいます。

飼い主発見で猛ダッシュ！

スクちゃんは後ろにいた飼い主さんを見つけた途端、何と猛ダッシュしてきたのだとか。テーブルの角を使いながら曲がり、スクちゃんが鬼で飼い主さんが逃げる『鬼ごっこ』の状態になったそうです。とても足が早く小回りがきくスクちゃんは、あっという間に飼い主さんに追いついたのだといいます。

美猫さんに成長

飼い主さんからたっぷりと愛情を注がれて育っていった結果、まだ生後間もなかった小さなスクちゃんは、可愛さをそのまま残した美猫さんへと成長。それでも、子猫時代に猛ダッシュしていたわんぱくさは無くならず、元気いっぱいで活発な姿を見せてくれているといいます。

最初に紹介した子猫時代の猛ダッシュ鬼ごっこの投稿には、「主も猫もどっちも可愛すぎ」「仕事で疲れて帰ったら可愛い猫ちゃんがいたら疲れ吹っ飛びますね」「これはだめだ全然逃げ切れる自信ない」「追いかけられると笑い止まらなくなるのめっちゃわかるwwwかわいいwww」「猫って世界救う可愛さ持ってる♡」といった声が集まりました。

TikTokアカウント『なつりん』では、美猫スクちゃんのほのぼのとした日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『なつりん』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。