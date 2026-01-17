ONE N′ ONLY、初のアリーナ公演「FUEGO」ライブ映像を公開
ボーイズグループ・ONE N' ONLYが、昨年11月30日に開催した「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」神奈川・ぴあアリーナMM公演での「FUEGO」のパフォーマンスが、YouTubeでプレミア公開された。
【ライブ写真】たくさんのペンライトが光る中、圧巻のパフォーマンスを披露するONE N' ONLY
「FUEGO」は昨年11月26日にリリースされたメジャー1stアルバム『AMAZONIA』の収録楽曲であり、タイトルはスペイン語で「炎」を意味し、歌詞にも「灼熱の炎」「解き放て本能」とある通り情熱的なラテンチューンとなっている。ぴあアリーナMM公演で初披露となった同楽曲は、HAYATOが「絶対このアリーナで初披露しようと準備していた」と話しており、噴き上げる炎とともに熱気あふれるパフォーマンスを披露した。メンバーそれぞれの色気ある表現や、楽曲終盤でサビを歌うEIKUとハイトーンボイスを重ねるTETTAが背中合わせで歌うシーンなど、目を奪われる瞬間が散りばめられている。
2026年7月より、神戸ワールド記念ホール、国立代々木競技場第一体育館での公演となるグループ初のアリーナツアー「LIVE TOUR 2026 『INFERNO』」も開催予定となっている。
