『リゼロ』10周年記念ビジュアル＆ダイジェストPV公開 10大企画追加発表
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年記念ビジュアルと、名シーンが楽しめるダイジェストPVが17日、作品公式YouTubeの生配信特番「10th Anniversary Party 〜Premium Night〜」で公開された。あわせて、“10大企画”の追加情報が発表されたほか、テレビアニメ4期のメインPV第2弾とオープニング主題歌情報が解禁された。
【画像】アニメ初解禁映像も！『リゼロ』4期メインPV場面カット
10大企画第2弾は、10周年特設サイトにて10周年コンテンツを実施。“リゼロ知識”を試す「Re:ゼロから始める検定生活」や、ファンから募集する質問にリゼロアニメ関係者が答える「Re:ゼロから始めるQ＆A生活」、これまでの名シーンの中からNo.1を決める「Re:ゼロから始める名場面生活」等、さまざまなコンテンツが実装される。
10大企画第3弾は、王選候補者＆騎士のフィギュアが発売。テレビアニメ10周年を記念して、全国のGiGOグループ限定で、王選候補者たちのプライズ景品用フィギュアが登場する。ルグニカ王国の次期国王を決める「王選」の候補者5人と、それを支える一の騎士5人の計10人のフィギュアが、4月から順に展開される。第1弾としてプリシラ陣営の、プリシラとアルの2人のフィギュアが登場。今後も、クルシュ陣営、フェルト陣営、アナスタシア陣営、エミリア陣営の各2人ずつが、続々と全国のGiGO店舗にて展開される。プライズ景品用「王選候補者と騎士フィギュアープリシラ陣営ー」は4月4日より全国GiGOグループ限定で登場予定。
10大企画第4弾は、作品公式YouTubeアーカイブ配信企画。元日より順次各シリーズのPVやオープニング・エンディング映像まとめが公開されているが、この度これまでのWEB予告やミニアニメ、アフレコアフタートーク等の歴代の映像をまとめて楽しめるプレミア配信企画が開始されることが決定した。20日には1st seasonのミニアニメのイッキ見配信が実施される。
10大企画第5弾は、スマートフォン向けパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』とのコラボ。登場キャラクターなどの詳細は、21日午後8時からYouTubeで生配信される「パズドラ公式放送」にて発表される。
10大企画第6弾は、テレビアニメ10周年の軌跡を振り返ることのできる、リゼロ初の展示会。9月12日〜10月4日に東京・渋谷BEAMギャラリーになる。
10大企画第7弾として、3月7日にテレビアニメ4th seasonジャパンプレミアを開催。本イベントは先行上映に合わせて豪華キャストたちが登壇する舞台挨拶も実施されるほか、これらを全国の劇場にて同時生中継予定。小林裕介、高橋李依、新井里美、江口拓也、ファイルーズあい、岡本信彦が出演する。
テレビアニメ4th seasonのメインPV第2弾では、初出しのアニメ映像が解禁。オープニング主題歌を鈴木このみfeat. Ashnikkoが担当することが決定し、楽曲の一部が楽しめる。
本作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1300万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。
10大企画第2弾は、10周年特設サイトにて10周年コンテンツを実施。“リゼロ知識”を試す「Re:ゼロから始める検定生活」や、ファンから募集する質問にリゼロアニメ関係者が答える「Re:ゼロから始めるQ＆A生活」、これまでの名シーンの中からNo.1を決める「Re:ゼロから始める名場面生活」等、さまざまなコンテンツが実装される。
10大企画第3弾は、王選候補者＆騎士のフィギュアが発売。テレビアニメ10周年を記念して、全国のGiGOグループ限定で、王選候補者たちのプライズ景品用フィギュアが登場する。ルグニカ王国の次期国王を決める「王選」の候補者5人と、それを支える一の騎士5人の計10人のフィギュアが、4月から順に展開される。第1弾としてプリシラ陣営の、プリシラとアルの2人のフィギュアが登場。今後も、クルシュ陣営、フェルト陣営、アナスタシア陣営、エミリア陣営の各2人ずつが、続々と全国のGiGO店舗にて展開される。プライズ景品用「王選候補者と騎士フィギュアープリシラ陣営ー」は4月4日より全国GiGOグループ限定で登場予定。
10大企画第4弾は、作品公式YouTubeアーカイブ配信企画。元日より順次各シリーズのPVやオープニング・エンディング映像まとめが公開されているが、この度これまでのWEB予告やミニアニメ、アフレコアフタートーク等の歴代の映像をまとめて楽しめるプレミア配信企画が開始されることが決定した。20日には1st seasonのミニアニメのイッキ見配信が実施される。
10大企画第5弾は、スマートフォン向けパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』とのコラボ。登場キャラクターなどの詳細は、21日午後8時からYouTubeで生配信される「パズドラ公式放送」にて発表される。
10大企画第6弾は、テレビアニメ10周年の軌跡を振り返ることのできる、リゼロ初の展示会。9月12日〜10月4日に東京・渋谷BEAMギャラリーになる。
10大企画第7弾として、3月7日にテレビアニメ4th seasonジャパンプレミアを開催。本イベントは先行上映に合わせて豪華キャストたちが登壇する舞台挨拶も実施されるほか、これらを全国の劇場にて同時生中継予定。小林裕介、高橋李依、新井里美、江口拓也、ファイルーズあい、岡本信彦が出演する。
テレビアニメ4th seasonのメインPV第2弾では、初出しのアニメ映像が解禁。オープニング主題歌を鈴木このみfeat. Ashnikkoが担当することが決定し、楽曲の一部が楽しめる。
本作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1300万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。