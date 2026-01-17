久しぶりにお父さんと再会したわんこの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「嬉しさが爆発してる」「大好きなんだね」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2年前に突然の体調不良で倒れたお父さん→退院後、家に帰ると犬が待っていて…思わず涙する『感動の再会』】

突然、入院してしまったお父さん

TikTokアカウント「mila_to_saiga」の投稿主さんの家には、『ミラ』ちゃん、『サイガ』くんという2頭のわんこが暮らしています。今回紹介されたのは、約2年前のミラちゃんのエピソードです。

このころ、お父さんが急な体調不良で入院してしまったそう。お父さんのことが大好きなミラちゃんは、毎日とても寂しそうにしていました。そして、お父さんが退院する日…。お父さんの帰宅を待ちきれないミラちゃんは、ペットゲートに前足を乗せて立ち上がり、今か今かと待ちわびていたといいます。

そして、お父さんが顔を出すと…。ミラちゃんは、尻尾をブンブン振って大喜び！！興奮のあまり、ペットゲートに足を乗せてしまうほどだったとか。

久々の再会で嬉しさ爆発！！

大歓迎してくれるミラちゃんに、お父さんも思わず嬉しさがこみあげてきたといいます。部屋の中に入っても、ミラちゃんはなかなか興奮が収まりません。

一方、サイガくんは、元々男の人が苦手。長い入院でお父さんのことを忘れてしまったのか、「おまえだれ…？」といった困惑顔で見つめていたといいます。大喜びのミラちゃんと、塩対応のサイガくん。その温度差に思わず笑ってしまいます…♪

結局、その夜はお父さんにベッタリだったというミラちゃん。待ちわびたお父さんと再会できて、本当によかったですね！！

この投稿には「全身で表現してくれてますね」「柵から出たくて足かけてるの可愛い」「アワワ～って鳴いてるのたまらない」などの温かなコメントが寄せられています。

サイガくんの対応の差にクスッ

お父さんとの久々の再会も、塩対応をかましていたサイガくん。実は、譲渡会で出会った元保護犬なのだそうです。サイガくんは生粋のママっ子で、お母さんとのお散歩では終始ニコニコが止まらないのだとか。

対して、お父さんとのお散歩では…。ちょっぴり不満そうな表情で、お母さんの方をチラチラ見てくるのだといいます。素直な感情表現ができるのも、毎日安心して暮らせているからこそでしょうね！！

ミラちゃん＆サイガくんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「mila_to_saiga」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mila_to_saiga」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。