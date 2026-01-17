◆プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦 〇金子虎旦（ＴＫＯ５回終了）スー・ハンビン●（１７日、後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級４位・金子虎旦（２７）＝帝拳＝が再起４連勝を飾った。前韓国同級王者スー・ハンビン（２５）＝韓国＝を初回から圧倒。５回終了後にスーが棄権を申し入れＴＫＯ勝ちした。

節目となるプロ１０戦目に快勝した金子は「あまりスカッとする勝ちではなかった。良くなかったですね」と自己採点は辛い。それでも、開始のゴング直後から左ジャブをスーの顔面に突き刺した。２回に左拳を痛めるアクシデントに見舞われながらも、ガードの隙間をみつけボディーも打ち込む。打たれ強いスーも耐えに耐えたが、５回終了のゴングが限界だった。

２０２２年６月のデビューからフェザー級で戦ってきたが、昨年６月の前戦から１階級軽いスーパーバンタム級に転向した。「フェザー級の時よりも体が軽いし、スピードも出る。自分にはあっている」と手応えは十分。２６年はタイトル取りの年と決め込む。「３つ（日本、東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック）のタイトルどれでもいいから挑戦したい。タイトルを取って、スーパーバンタム級戦線に食い込んでいきたい」と金子。最終目標は世界だが、まずは３つの地域タイトルに照準を定めた。

金子の戦績は９勝（８ＫＯ）１敗、スは６勝（４ＫＯ）４敗３分け。