元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

婚姻届提出日にまさかの事態…「行く？行かない？」くだした決断は

今日はいよいよ婚姻届を提出する日。しかし、天気はあいにくの雪…。ミロチさんはチロくんと相談して、雪が積もる前に提出し、記念のランチに行くことに決めました。

しかし、いざ外に出てみるとすでに雪が結構積もっている…。行けるのか心配するミロチさんに「山育ちの俺にはこの程度の雪、小雨ですよ」と強気なチロくん。

でも車は雪にすでに埋もれていて…、強気だったチロくんも「まあ…数年に一度は本気の大雪も降りますし…」と言い訳。ミロチさんは「どうにかしてくれよ山育ち」とツッコミを入れながらも、別の日にしようかと切り出します。

チロくんは、ミロチさんが父の誕生日に入籍したいと思っていることを知っているため、「でも今日入籍したいんですよね？」と気遣い尋ねてくれます。その言葉にミロチさんは、結果、雪を掘り強行突破することにしたのでした。

大事な日に想定外の天気だと慌ててしまいます。でも、後々振り返ってみると、それも含めて思い出になっていた…なんてこともありますよね。

作／ミロチ