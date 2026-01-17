１７年ぶりにＪ１復帰の千葉が１７日、千葉市内で新加入選手発表会見を行った。

昨季まで強化責任者を務めていた鈴木健仁ゼネラルマネージャー（ＧＭ）が古巣・横浜ＦＭの強化責任者に就任したことをうけ、今季から大久保裕樹氏が“内部昇格”で強化責任者にあたるテクニカルダイレクター（ＴＤ）に就任。「Ｊ１に昇格したことが我々のゴールではない。定着してより上位争いをしていく。そして世界を目指す。そういったクラブだと思っているので、チームの基準を引き上げながら様々なことに挑戦していきたい」と意気込んだ。

今オフはＪ１からの補強はなく、Ｊ２から有力な若手選手を３人獲得。既存選手にある程度契約が残っていることも考慮して、チーム土台を大切にして編成を進めた。「（小林慶行監督就任から）３年間で築いてあるものを大切にしていく。それを踏まえた上で、Ｊ１でどのように戦っていくかを考えて編成作業に取り組んだ」。今後の補強方針については「小林体制で培ったものがどこまで通用するのか見極めながら、どういった選手を補強すればいいのか見ていきたい」と語った。

また前任の強化責任者である鈴木氏はＧＭ職に就いていたが、大久保氏はＴＤ職に。島田亮代表取締役は「チーム編成に集中してほしい思いがある。前任の鈴木は練習場の設備面や遠征先の宿関係など、現場周り全体もやっていた。大久保にはまずチーム編成、チーム活動に一番集中してほしい思いがあって、技術という（名の）ＴＤの職に名前にした。まずはチームを勝たせるところに注力してほしい思いがある」と説明した。