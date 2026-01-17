高木由梨奈Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/17】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が1月16日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤと訪れているエジプトでの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】28歳美人アナ、俳優夫とのお揃いウェア姿

◆高木由梨奈、新婚旅行先エジプトで“お揃いゴルフウェア”披露


高木は「エジプトでもゴルフ！ピラミッドを眺めながらラウンドができるゴルフ場を予約したんだけど、この日はダストが多すぎて見えず…残念…笑」と綴り、新婚旅行先のエジプト・カイロでゴルフを満喫する2ショットを投稿。お揃いのゴルフウェアで寄り添う、仲睦まじい姿を披露した。

また、「カイロは割と寒かったので、この裏起毛付きのトップスが大活躍でした」と紹介し、ネイビーのミニスカートにハイソックスを合わせた、美しい脚が映えるゴルフウェアスタイルを見せている。

◆高木由梨奈の投稿に反響


この投稿には「エジプトでゴルフって最高」「お揃いコーデ可愛すぎる」「幸せな空気感」「ハネムーン満喫してて素敵」「美男美女」「仲良しショットに癒される」などの反響が集まっている。

高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】