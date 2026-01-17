IVEレイ、ウエスト＆美脚際立つチアガール姿披露「異次元のスタイル」「目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が1月16日、自身のInstagramを更新。チアガールの衣装を身に着けた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「アニメから出てきたみたい」圧巻スタイル際立つチアガール姿
レイはハートなどの絵文字を添え、ステージ裏などでのオフショットを複数枚公開。髪をツインテールに結んだ青と白のチアガールの衣装で、ひきしまったウエストとスラリと長い脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「目が釘付け」「眩しい」「アニメから出てきたみたい」「息をのむほど可愛い」「めちゃくちゃ似合う」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「アニメから出てきたみたい」圧巻スタイル際立つチアガール姿
◆IVEレイ、チアガール姿公開
レイはハートなどの絵文字を添え、ステージ裏などでのオフショットを複数枚公開。髪をツインテールに結んだ青と白のチアガールの衣装で、ひきしまったウエストとスラリと長い脚がのぞいている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「目が釘付け」「眩しい」「アニメから出てきたみたい」「息をのむほど可愛い」「めちゃくちゃ似合う」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】