テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１５日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は、稲田と同期で親交の深いヒコロヒーがゲスト出演した。

稲田は「恋愛ね…。私がずっと結婚したいって言ってて」と強い結婚願望を告白。ヒコロヒーが常に相談に乗ってくれていると明かし「『今日、飲もう？』って言ったら、どこでも一緒についてきてくれる」と振り返った。

ヒコロヒーは「（稲田の）『結婚がしたい』っていうのは、一回、考え方を変えてみたらどうかなとは思う。２０代後半ぐらいのときに、一回、女の子たちって、グッて焦る時代があったわけじゃない？それこそ『結婚しなきゃ！』とか『独身って良くないんじゃないか』とかって。みんながワーってやりだしたときに。結婚を目がけて走り出す女の子って、どうしても相手の男性を条件で絞ることしかできない」と話した。

つづけて「年収、年齢、ルックスとか。条件３つぐらい絞って、条件だけで見たとき『誰でもいい！』っていう現象が起きて。誰でもいい人と付き合います。で、付き合ったら、もう愛し方が分からないのよ。なぜなら、条件しか見てないから。人を見れてないから…。この人が何をしたら嫌かとか、何したら喜ぶかっていうところで動くことができない子が増えた時期があったわけで。そこに行ってしまうんじゃないかと」と話した。

ヒコロヒーは「もうちょい手前でいいんちゃう？って。『結婚がしたい』とかっていうよりも『飲んでて楽しい人が欲しい』とか『ちょっと愚痴を話しやすい人が欲しい』とか。『映画ちょっとサクッと見に行けるような』とか。そんぐらい、手前の探し方をどうでしょうか？と思いますけど」と提案。稲田は「うん。初めて、いいこと言ってくれたな。今、めっちゃ良かった」とヒコロヒーのアドバイスに感謝していた。