ロクシタン50周年で原点回帰♡ソープコレクションがリニューアル登場

南仏オート・プロヴァンスの豊かな自然とともに歩んできたロクシタンが、メゾン創設50周年という節目を迎えました。その記念すべき年に、ブランドの原点ともいえるソープコレクションがリニューアルして登場します。手を洗うという日常の所作を、香りや質感まで楽しめる贅沢な時間へ。長く愛されてきた伝統と、今の暮らしに寄り添う洗練が融合した新しいロクシタンの世界観に注目です。

50周年でよみがえるロクシタンの原点

1980年、創設者オリビエ・ボーサンが南仏マーヌ村の石鹸工房を継承したことから始まったロクシタンのソープ作り。

伝統的な釜炊き製法を受け継ぎながら、現代のライフスタイルに合わせて進化を遂げました。今回のリニューアルでは、「伝統を未来へつなぐ」という想いのもと、香り・使い心地・デザインすべてを洗練。

暮らしの中にそっと寄り添う存在へとアップデートされています。

シアが導く上質な手洗い時間

保湿の王様とも呼ばれるシアを贅沢に配合したシープコレクションは、洗うたびにうるおいを感じられるのが魅力。

リキッドソープやクリームハンドウォッシュ、ソリッドソープに加え、ハンドスクラブやハンドローションまでラインアップし、ハンドケアをトータルで楽しめます。

香りはヴェルヴェーヌ、ラヴァンド、カリテシアを中心に展開し、指先までなめらかな上質肌へ導きます。

リニューアル商品ラインアップ

ルサボンリキッドハンドソープ(ヴェルヴェーヌ)

価格：350mL税込7,920円/500mL税込4,950円/レフィル500mL税込4,400円

ルサボンリキッドハンドソープ(ラヴァンド)

価格：350mL税込7,920円/500mL税込4,950円/レフィル500mL税込4,400円

ラムースクリームハンドウォッシュ(カリテシア)

価格：350mL税込7,920円/500mL税込4,950円/レフィル500mL税込4,400円

ルサボンソリッドソープ(ヴェルヴェーヌ・ラヴァンド・カリテシア)

価格：各100g税込1,100円/各250g税込1,760円

カリテコンフォートシアハンドスクラブ

価格：30mL税込2,090円

ラローシオンジェントルハンドローション(カリテシア)

価格：250mL税込4,950円

ラローシオンジェントルハンドローション(ヴェルヴェーヌ)

価格：250mL税込4,950円

新しい一年を香り豊かな手洗いから

毎日の手洗いを、ただの習慣ではなく心を整える時間へ。ロクシタンのリニューアルしたソープコレクションは、香りを纏い、質感を味わい、深呼吸したくなるようなひとときを届けてくれます。

50年の歴史が詰まったシアの恵みとともに、新しい一年の始まりを丁寧に彩ってみてはいかがでしょうか♡