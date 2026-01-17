SKE48の公式Xが17日に更新され、活動休止中の中坂美祐(20)がパーソナリティーを務めるCBCラジオ「SKE48中坂美祐の元祖鯱もなかさかラジオ」に関して、来週24日放送回から荒野姫楓(24)が代打パーソナリティーを務めると発表した。

グループの公式Xで「CBCラジオ『SKE48中坂美祐の元祖鯱もなかさかラジオ』は来週から代打パーソナリティ荒野姫楓となり「SKE48荒野姫楓の元祖鯱もなかさかラジオ」をお送りいたします」と報告、24日放送回から荒野が担当する。

中坂を巡っては、マネジャーを担当していたスタッフと業務の範疇（はんちゅう）を超える連絡が行われており、不適切なやり取りおよび行動が含まれていたことが発覚したため、8日に当面の間、活動を自粛することが発表されていた。当該スタッフは懲戒処分となった。

中坂は2005年6月11日生まれ、愛知県名古屋市出身で2018年にSKE48の9期生オーディションに合格。21年2月発売の27枚目シングル「恋落ちフラグ」で、シングル表題曲選抜メンバーに初選出された。