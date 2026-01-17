「ボクシング・６回戦」（１７日、後楽園ホール）

元プロボクサーで俳優の赤井英和（６６）の長男、赤井英五郎（３１）＝帝拳＝が１１カ月ぶりの再起戦で快勝した。７１キロ契約６回戦でベー・ドンミン（２９）＝韓国＝と対戦し、１回２分３秒ＫＯ勝利。負けたら引退も覚悟していたという一戦を乗り越え、「色んな意味で解放されました。（負けたら現役は）おしまいでしたね。常に崖っぷちの気持ちでやっているので、次につなげたかなと思う」と胸をなで下ろした。

１８４センチの長身ファイターに対し、赤井は前進して圧力を掛けながら左右のフックを狙っていった。１分過ぎに強烈な右フック一発でダウンを奪うと、さらに右フックから左右の連打で一気になぎ倒し、ＫＯ勝利をもぎ取った。リングサイドに訪れていた父英和も「よかった、よかった」と歓喜した。

「考えていた内容ではなかったが、うまく対応できた。ジャブを出していこうと思っていたが、距離を詰めたときにフックが当たりやすかったので。ＫＯできたのはうれしい。運よくパンチが相手のウィークポイントに当たってくれたのかなと」

ミドル級（７２・５キロ以下）を主戦場としていたが、昨年２月に盛合竜也（ワタナベ）に２回ＴＫＯ負けし、プロ４敗目（５勝）を喫した。今後はスーパーウエルター級（６９・８キロ以下）での闘いを見据えて再起し、契約体重での再起戦で豪快なファイトを披露し、「自分に合った階級はこれなんじゃないかと改めて感じた。今回、減量らしい減量をせず、一番食べて一番動いてこの体になったので、自分の適正体重を見直すいい機会になった。本来こうあるべきなんだと、フレッシュな赤井英五郎になったのかなと思う」とうなずいた。

今回はセミ前の６回戦ながら大会ポスターに大きく写真が載るなど期待が集まったが、リング上での勝利者インタビューはなかった。「（同日に隣の東京ドームでコンサートを開催している）ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫのネタを言おうかなと思っていたが、（インタビューが）なかったので次に取っておこうかなと（笑）。Ａ級（８回戦以上）じゃないのにポスターに大きく載っけていただいてうれしい。記念になった」と冗談を交えて声を弾ませた。

快勝で次への希望をつなぎ、「目標は今年３試合したい。勝っても内容が微妙だと次の試合を組んでもらえないので、試合の内容をもっと面白い良い試合を期待させるようなパフォーマンスを見せないといけない」と自分に言い聞かせていた。