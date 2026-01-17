「2026年冬ドラマ」で期待している女性俳優ランキング！ 2位「井上真央」を超えた堂々の1位は？
2026年の「冬ドラマ」は、さまざまなジャンルの作品がそろい、魅力ある女性俳優が多く出演します。
そこで、All About ニュース編集部は2025年12月22〜23日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「2026年冬ドラマで期待している女性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位には、2026年1月13日からスタートした『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）へ出演する井上真央さんが選ばれました。横関大さんの『再会』（講談社）を原作とするドラマで、竹内涼真さんが主演を担当。井上さんは、主人公・飛奈淳一の「初恋の相手」となる岩本万季子を演じます。
井上さんが演じる万季子は、美容室「Ma saison」を経営する美容師で、結婚して一人息子に恵まれるも離婚した女性。ある日、殺人事件の容疑者として警察からマークされ、淳一と思わぬ再会を果たすことになります。井上さんは、テレビ朝日のドラマに出演するのは16年ぶりで竹内さんとは初共演。どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。
回答者からは、「久しぶりにドラマに出ると思うので演技が楽しみです」（50代女性／神奈川県）、「最近はなかなかドラマで見る機会がなかったので、久しぶりに安定した演技を見られるのがとても楽しみです」（20代女性／北海道）、「繊細で説得力のある演技が、物語の感情面をしっかり支えてくれそう」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位には、2026年1月12日からスタートした『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務める橋本環奈さんが選ばれました。月9ドラマとして放送される作品で、橋本さんは同枠で初主演を担当します。
橋本さんは、駆け出しの脳神経外科医・田上湖音波（たがみ・ことは）を担当。湖音波は「外科手術」と「血管内治療」ができるスゴ腕ドクターでありながら、バリバリのヤンキーだった過去を持つ「元ヤンドクター」です。
今作では、ポジティブで負けず嫌いの湖音波が、病気に苦しむ患者に寄り添い、旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく姿が描かれます。「痛快医療エンターテインメント」作品として、橋本さんが魅力あるドクターを演じてくれそうです。
回答者からは、「毎回でるドラマでいろいろな顔を見せてくれるので今度も期待している」（40代女性／滋賀県）、「元ヤンの役が似合っていて楽しみだから」（30代女性／山口県）、「かわいいし、華があるから。テレビに出ているとつい見てしまうし、元気な役が似合うのでドラマも明るい雰囲気になりそう」（30代男性／佐賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2025年12月22〜23日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「2026年冬ドラマで期待している女性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：井上真央（再会〜Silent Truth〜）／40票
井上さんが演じる万季子は、美容室「Ma saison」を経営する美容師で、結婚して一人息子に恵まれるも離婚した女性。ある日、殺人事件の容疑者として警察からマークされ、淳一と思わぬ再会を果たすことになります。井上さんは、テレビ朝日のドラマに出演するのは16年ぶりで竹内さんとは初共演。どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。
回答者からは、「久しぶりにドラマに出ると思うので演技が楽しみです」（50代女性／神奈川県）、「最近はなかなかドラマで見る機会がなかったので、久しぶりに安定した演技を見られるのがとても楽しみです」（20代女性／北海道）、「繊細で説得力のある演技が、物語の感情面をしっかり支えてくれそう」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：橋本環奈（ヤンドク！）／71票
1位には、2026年1月12日からスタートした『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務める橋本環奈さんが選ばれました。月9ドラマとして放送される作品で、橋本さんは同枠で初主演を担当します。
橋本さんは、駆け出しの脳神経外科医・田上湖音波（たがみ・ことは）を担当。湖音波は「外科手術」と「血管内治療」ができるスゴ腕ドクターでありながら、バリバリのヤンキーだった過去を持つ「元ヤンドクター」です。
今作では、ポジティブで負けず嫌いの湖音波が、病気に苦しむ患者に寄り添い、旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく姿が描かれます。「痛快医療エンターテインメント」作品として、橋本さんが魅力あるドクターを演じてくれそうです。
回答者からは、「毎回でるドラマでいろいろな顔を見せてくれるので今度も期待している」（40代女性／滋賀県）、「元ヤンの役が似合っていて楽しみだから」（30代女性／山口県）、「かわいいし、華があるから。テレビに出ているとつい見てしまうし、元気な役が似合うのでドラマも明るい雰囲気になりそう」（30代男性／佐賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)