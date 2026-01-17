【ひらがなクイズ】解けるとスッキリ！ 空欄に入る共通の文字を当ててみて！ 国語の授業で学んだことも？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
空欄の位置が前後するだけに難しそうですが、解けるとスッキリしますよ。
じ□□
み□□
□□ぽう
□□か
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ぶん」を入れると、次のようになります。
じぶん（自分）
みぶん（身分）
ぶんぽう（文法）
ぶんか（文化）
自分自身を表す「自分」や、国や地域の特色である「文化」、そして国語の授業で苦労した人も多そうな「文法」など、多岐にわたる言葉が完成しました。空欄が前にあるか後ろにあるかを見極めるのが、正解へのポイントでしたね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
空欄の位置が前後するだけに難しそうですが、解けるとスッキリしますよ。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じ□□
み□□
□□ぽう
□□か
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ぶん正解は「ぶん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ぶん」を入れると、次のようになります。
じぶん（自分）
みぶん（身分）
ぶんぽう（文法）
ぶんか（文化）
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)