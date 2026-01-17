共通して入るひらがなを当てる、シンプルながら奥が深いクイズに挑戦してみませんか？ 頭の体操にぴったりなこの問題、あなたは1分以内に解けるでしょうか。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

空欄の位置が前後するだけに難しそうですが、解けるとスッキリしますよ。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

じ□□
み□□
□□ぽう
□□か

正解：ぶん

正解は「ぶん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ぶん」を入れると、次のようになります。

じぶん（自分）
みぶん（身分）
ぶんぽう（文法）
ぶんか（文化）

自分自身を表す「自分」や、国や地域の特色である「文化」、そして国語の授業で苦労した人も多そうな「文法」など、多岐にわたる言葉が完成しました。空欄が前にあるか後ろにあるかを見極めるのが、正解へのポイントでしたね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています