GUの白ブラウス「フリルネックチュニック」は、上品フェミニンな大人の着こなしにぴったり。着まわしがきき、高見えするところもおすすめです。※画像：筆者撮影

GUで見つけた「フリルネックチュニック」は、大人の女性も取り入れやすい上品な甘さで、プチプラながらも高見えする一枚。おすすめのポイントを詳しくご紹介します。

やわらか素材＆ロング丈で着やすい「フリルネックチュニック」


GUの「フリルネックチュニック」（税込2490円）は、とろみ素材のロングブラウス。首もとや手首の甘めなデザインが印象的で、単体でもおしゃれ見えするうえ、やわらかい生地でインナーにしても着やすいと思い購入した一枚です。

素材はしわになりにくいポリエステル100％素材で、扱いやすくて便利です。

カラバリはこちらのオフホワイト（無地）とブラック（ドット柄）の計2色。ブラックの方もドット柄が細かいため、大人っぽく着られそうでした。

筆者は白シャツのようにレイヤードして取り入れたかったため、オフホワイトを選びました。白のブラウスは透けやすいのが懸念点ですが、こちらは写真のように指を当てても透けにくい素材です。

フリルネックはレイヤードでも映えて着まわしもきく！


このブラウスで一番気に入っているのは、写真のように細かなギャザーがたくさん入った小さめのフリルネックです。

甘くなり過ぎたり、派手になり過ぎない小さめのフリルは、大人の女性が顔まわりに取り入れても浮きにくく、普段の着こなしに取り入れやすくて◎。

写真のようにクルーネックニットからのぞかせると小さな面積でも存在感があり、おしゃれ見えします。

また、こちらの写真のように首もとのボタンを開けたカーディガンと合わせるのもおすすめ。生地にとろみがあってやわらかいためレイヤードしてもごわつかず、ストレスなく着られます。

リボンも細めで程よい大きさなので、合わせるトップスがどんな色でもなじみます。

好きな位置で止められる「袖口のシャーリング」


もう1つ、注目してほしいのは手首まわりです。

ゴムが入ったシャーリング仕様になっているため、ロールアップして自分の好きな位置で止めることができます。写真のようにたくしあげて七分袖にして着ると、よりふんわりとした袖の形を楽しめます。

ウエストやヒップも自然にカバーできる「甘めコーデ」が完成


丈は後ろが前より少し長くなっていて、締めつけもなくふわっとしたシルエットで楽に着られます。

コットン素材のふんわりブラウスだと横に張ってしまう形もありますが、こちらは生地がきれいに​下に落ちるので体型を拾わず、フェミニンな雰囲気のコーディネートが完成します。

ヒップまで隠れるロング丈の裾はラウンド型になっています。このカットのおかげで、裾を出して着ても「ただゆったり大きいだけ」の印象にならずにサマ見えし、気になる腰まわりもカバーしてくれます。

写真の着こなしでは上からクルーネックカーディガンをレイヤードし、首もとから見えるフリルやリボンがアクセントになっています。

ニットやカーディガン、スウェットやベストなど、いろいろなアイテムと合わせて着まわしを楽しみたい、おすすめの一枚です。

ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)