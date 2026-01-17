中国商務部米州オセアニア局、中国・カナダ経済貿易協議の成果を説明

カナダのカーニー首相の中国訪問中、両国は経済・貿易協力の深化について幅広い共通認識に達し、『中国-カナダ経済・貿易協力ロードマップ』に調印し、2国間経済・貿易問題の処理に関する初歩的な共同取り決めをまとめました。

中国商務部米州オセアニア局の責任者は1月16日、この成果について説明し、「今回調印されたロードマップは中国とカナダの2国間経済・貿易関係史上初のハイレベル協力文書となる。主な内容とハイライトとしては、中国・カナダ経済貿易共同委員会を次官級から閣僚級へと格上げすることや、各分野における経済・貿易実務協力を全面的に拡大すること、WTOを中心とする、ルールに基づいた多国間貿易体制を支持し、今後の一方的措置の実施などを回避するよう努力することなどが挙げられる」と述べました。

また、中国とカナダはそれぞれが関心を持つ経済・貿易問題をめぐって各レベルで協議を重ねた結果、電気自動車、鉄鋼とアルミ製品、農・水産物などの分野における問題を適切に解決するための具体的な取り決めをまとめました。直行便の増加、ビジネス環境の改善、農産物の検査検疫などについて前向きな共通認識が形成されたとのことです。（提供/CRI）