ピン芸人ナンバー１を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」の２回戦が終了し、準々決勝に進んだ１２２人の挑戦者が１７日、発表された。

同大会には、「とにかく面白いピン芸」というたった１つの審査基準で若手からベテランまで史上最多の６１７１人がエントリー。王者の称号と優勝賞金５００万円を目指して、熱い戦いを繰り広げている。

２６日に東京会場（時事通信ホール）、２８日に大阪会場（朝日生命ホール）で準々決勝を行う。ネタ時間が３分から４分に拡大される。

【準々決勝進出者】（計１２２人、エントリー番号順）

どくさいスイッチ企画、ヒロ・オクムラ、谷口つばさ、堀川ランプ、宮里たすく、メガネロック大屋、兼光タカシ、もしかしてあの古賀、真輝志、カシュウ’ｓ ｂｏｒｎ！、元銀行員イースト、惹女香花、無香ノ薫、森本サイダー、うえし、バイク川崎バイク、はじめましてはじめ、ラニーノーズ、山田健人、ＺＡＺＹ、森田ＧＭ、ｋｅｎｔｏ ｆｕｋａｙａ、やまぐちたけし、栗尾真理、シューマッハ中村、ウメ、ドロステ 詠田タイヤ、石井亮次、村上、元気そうでよかった。、笛木七男、モリコウヘイ、小仲くん、５２Ｈｚ瑞希、藤原直樹×藤原直樹、もりやすバンバンビガロ、あずき坊主、そると、あぁしらき、高木払い、ホロッコこまり、島田珠代、府上ふが、紺野ぶるま、ライス田所、シスター週末、かが屋賀屋、カシ、村上健志、ふかわりょう、ベンビー、伝説の一人っ子リク、しんや、おしみんまる、ゼロカランワキユウタ、夫婦のじかん山西章博、太鵬太朗、ななまがり初瀬、ななまがり森下、ムーディ勝山、ミヤシタガク、島田かずさ、もじゃ、コバタユウ、あさひ、ネイビーズアフロはじり、チャギントン、祇園木粼太郎、ピーナツ、本読亭魚之輔、大正サウナ國島チャカフィロ、ファンファーレと熱狂奥慎太郎、苺ちゃん、リンダカラー∞Ｄｅｎ、清川雄司、谷口理、河邑ミク、徳原旅行、よねちゃん、独唱の塔天、コージー冨田、二代目ちくわぶ、うちまつげ内間、ワタリ１１９、松永ボディ、牧野ステテコ、じぐざぐジャンプ、サツマカワＲＰＧ、マツモトクラブ、兼近大樹、土佐兄弟ゆうき、ヒューマン中村、どんぐりたけし、セルライトスパ大須賀、さすらいラビー中田、バモスあかば、ナカヤ、ルシファー吉岡、リップグリップ倉田シウマイ、ネコニスズヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、わっきゃい、爛々萌々、トンツカタンお抹茶、カラタチ前田、ヤナギブソン、渡辺銀次、ヨネダ２０００誠、小森園ひろし、スカチャンヤジマリー。、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、アリ、赤嶺総理、ダイス、すゑひろがりず南條、パーマ大佐、岡野陽一、原田フニャオ、キンタロー。、レイザーラモンＲＧ、中山功太、レインボー池田