¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡Í½Áª¼ó°Ì¤â£×ÇÕ·è¾¡£µ°Ì¡ÖÆüËÜÀª¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¡©¤â¤Á¤í¤ó¡×
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè£±£·Àï¡Ê£±£·Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡¢¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£³£·¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢Í½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤¬£²£µ£¶¡¦£°ÅÀ¤Ç£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓ¤Ï£±£¶Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢£±£³£¹¥á¡¼¥È¥ëÈô¤ó¤Ç£±£´£°¡¦£¸ÅÀ¤Ç£±°Ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡£±ËÜÌÜ¤Ç£±£²£¶¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î£±£°°Ì¤È¤Ê¤ê½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë£±ËÜÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤É÷¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢£²ËÜÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê£²£¹¡á¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬£×ÇÕ¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£²°Ì¤Ç¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡ÖÆüËÜÀª¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£º£Æü¤Ïº£Æü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍÂè£±£¸Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò£²ËÜ¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£