関西コレクションがプロデュースする女子学生のランウェーイベント「ＧＡＫＵＳＥＩ ＲＵＮＷＡＹ（学生ランウェイ） ２０２５ ＷＩＮＴＥＲ」が１７日、大阪・なんばＨａｔｃｈで行われ、グラビアタレントの高橋かの、平井ことがゲスト出演した。

同イベントは、日本中から「ランウェーを歩きたい」という女子学生が集まり、あこがれのモデル・インフルエンサーと同じステージに出演。当日の来場者投票により、関西コレクション出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決まる。

２人はフレッシュな制服姿を披露。高橋が「毎回緊張しているんですけど、すごい熱気で、めちゃくちゃパワーをもらえます」と話すと、平井も「２５歳なので、現役の高校生たちのなかで自信はなかったんですけど、とても楽しく歩けた」と笑みをみせた。

２０２６年の抱負について、高橋は「去年はショートドラマとかで演技させてもらう機会が多くて。以前は苦手だったんですけど、今年は演技系もたくさん頑張れたら。ぶりっ子キャラとかあざと系キャラが多かったんですけど、真逆の役も演じられたら」。平井は「ＹｏｕＴｕｂｅで『釣り』と『おじさん』が大好きなグラドルというテーマで発信しているんですけど、その『好き』を生かして、雑誌やバラエティーに進出していきたい」と語った。