西武から現役ドラフトでオリックスへ移籍した平沼翔太外野手（２８）の妻で、タレントの森咲智美（３３）。「去年、家族で沖縄に行ってきました」と伝え、写真をアップした。

１７日までに自身のインスタグラムを更新。「ロケでは何度も行っていた沖縄だけど、子連れで行くのは初めてで…また全然違う沖縄を感じられて、とってもとっても大切な思い出になりました」という。

子連れ旅行は「色んな意味でバタバタだったけど、それも含めて今ではいい思い出」だったそう。「食べて、飲んで、観光しつつ、息子も娘もホテルのプールでプールデビュー」。森咲も水着を着て、子どもたちとプールを楽しんだ。

「最初は怖がっていた息子が、遊んでいるうちにまさかの“浮く技”を習得！！サポートなしで1人ぷかぷかしていて、旅先での成長を感じて胸がいっぱいに（完全に親バカです笑）」と息子の成長を実感。「娘は浮き輪に揺られてぷかぷか。水着姿が可愛すぎて、ずっと見ていたな…今しかないこの時間を、家族みんなで思い出に残せてよかった」。

そして「さらに沖縄が大好きになった旅。また来年も、家族みんなで来られますように」とつづった。

２児のママと思えぬ抜群スタイルにフォロワーはくぎ付け。「最高なグラドルママ」「水着のお子さん抱っこは違反です」「いい体してるなぁ」「水着姿見れて嬉（うれ）しいなぁ」「グラビアやってた頃と変わらない美貌（ぼう）、素敵ですよ」とほれぼれしていた。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして今年の８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。

夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、現役ドラフトでオリックスへ移籍した。