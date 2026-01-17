元櫻坂46渡辺梨加、美脚際立つジャケットコーデ＆おすすめ登山本公開「才色体力兼備の美女」「横顔に見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】元櫻坂46の渡辺梨加が、2026年1月16日に自身のInstagramを更新。ジャケットのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元櫻坂46「すべてが輝いてる」美脚スラリのタイツコーデ
渡辺は「最近のことと読んだ本」とつづり、本や風景の写真などを複数公開。ブラウンのジャケットを身に着けた水辺をバックにしたソロショットでは、ミニ丈のボトムスからスラリとした美しい脚がのぞいている。
また、2025年12月末に自身のSNSで雪山登山に挑戦したことを報告し、話題を呼んでいた渡辺。2026年1月11日にも黒斑山で雪山登山を楽しんだことを明かしているが、「自分がすごい山に登ったような気持ちになって夢中で」読んだという本を紹介。写真家の石川直樹氏の著作『最後の山』『地上に星座をつくる』（新潮社）について「自分が体験し得ない見たこともない世界を知れてとても感動しました」とつづり、その他にも登山家の名著などお気に入りの本を紹介している。
この投稿は「登山してる姿もジャケット姿も美しい」「知的な大人の女性の魅力」「才色体力兼備の美女」「横顔に見惚れる」「全方面の推し」「すべてが輝いてる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳元櫻坂46「すべてが輝いてる」美脚スラリのタイツコーデ
◆渡辺梨加、ジャケットコーデ披露
渡辺は「最近のことと読んだ本」とつづり、本や風景の写真などを複数公開。ブラウンのジャケットを身に着けた水辺をバックにしたソロショットでは、ミニ丈のボトムスからスラリとした美しい脚がのぞいている。
◆渡辺梨加の投稿に反響
この投稿は「登山してる姿もジャケット姿も美しい」「知的な大人の女性の魅力」「才色体力兼備の美女」「横顔に見惚れる」「全方面の推し」「すべてが輝いてる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】