「今日好き」今井暖大、メガネずらしにキュン ポンパドール×ヒョウ柄ベルト姿に「イケイケ」「かっこよすぎ」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」出身イケメン、ポンパドール姿で雰囲気ガラリ
パンツにヒョウ柄のベルトを合わせ、前髪をポンパドールにして登場した今井。トップではメガネをずらして微笑んだ。ネット上では「イケイケ」「かっこよすぎ」「イケメン」「何でも似合う」などと反響が寄せられている。
今井はABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）シリーズの「マクタン編」に参加していた。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身イケメン、ポンパドール姿で雰囲気ガラリ
◆今井暖大、ポンパドール姿で登場
パンツにヒョウ柄のベルトを合わせ、前髪をポンパドールにして登場した今井。トップではメガネをずらして微笑んだ。ネット上では「イケイケ」「かっこよすぎ」「イケメン」「何でも似合う」などと反響が寄せられている。
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】