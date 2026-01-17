【３ヶ月で−2.5kg】週２回の“軽い筋トレ”だけ。たるみが引き締まる簡単ダイエット習慣
忙しい毎日が続くと、運動の時間を確保するのはなかなか難しいもの。「体を動かしたほうがいいのはわかっているけれど、きつい運動は続かない」と感じている人も少なくないはずです。今回取材したSさん（42歳・営業事務）も、デスクワーク中心の生活で下半身のたるみや体型の変化が気になり始めていた一人でした。そこで取り入れたのが、週２回だけの“軽い筋トレ”習慣。無理のないペースで続けた結果、３ヶ月で−2.5kg、見た目の引き締まりも実感できたといいます。
「きつくない」強度が続くコツ。まずは体を動かす習慣づくりから
Sさんが意識したのは、「頑張りすぎないこと」。スクワットや軽い体幹トレーニングなど、息が上がらない程度の動きを中心に、１回あたり５〜10分前後で完結する内容に絞りました。疲れている日は無理をせず、体調が良い日に少し丁寧に行うなど、日によって強度を調整していたそうです。
ハードな運動を課さなかったことで、「面倒」「しんどい」と感じにくくなり、運動への心理的ハードルも下がったといいます。まずは“体を動かす感覚を取り戻す”ことを優先した姿勢が、習慣化を後押ししました。
たるみが引き締まると、体の使い方まで変わっていく
２〜３週間ほど続けるうちに、太ももやお腹まわりの感覚が変わり、鏡を見るとラインがすっきりしてきたのを実感したというSさん。筋肉に刺激が入ることで姿勢も安定し、立ち姿や歩き方にも自然と意識が向くようになったそうです。
また、体が軽く感じられるようになると日常の動作もスムーズになり、自然と活動量が増える好循環が生まれたと振り返ります。運動そのものの消費カロリーだけでなく、生活全体の動きが底上げされたことが、ダイエット成功の要因なのでしょう。
「週２回」で十分。続けられる設計が結果につながる
忙しい週は１回だけになることもありましたが、そこで自分を責めず、できた分を積み重ねることを意識していたというSさん。Sさんのように「たくさん動く」よりも、「続けられる形をつくる」ことが、体を変える近道になる場合もあります。まずは週２回、短時間の軽い筋トレから始めて、体の感覚や見た目の変化を少しずつ感じてみてはいかがでしょうか。 ＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼体重は落ちたのに「痩せて見えない…」。 見た目が変わらない人がやりがちな“NG習慣”