今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (1/13～1/16 発表分)
1月13日～16日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6142> 富士精 名Ｍ 26/ 2 100 300 200.0 1/14
<3856> Ａバランス 東Ｓ 26/ 3 6000 11300 88.3 1/13
<1887> 日本国土開発 東Ｐ 26/ 5 2900 5200 79.3 1/14
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ 26/ 2 208 354 70.2 1/14
<3948> 光ビジネス 東Ｓ 25/12 150 251 67.3 1/13
<2884> ヨシムラＨＤ 東Ｐ 26/ 2 1950 2800 43.6 1/14
<4434> サーバワクス 東Ｓ 26/ 2 488 665 36.3 1/14
<2408> ＫＧ情報 東Ｓ 25/12 343 460 34.1 1/16
<2404> 鉄人化ＨＤ 東Ｓ 26/ 8 303 400 32.0 1/14
<9601> 松竹 東Ｐ 26/ 2 4500 5700 26.7 1/14
<3826> ＳＩ 東Ｓ 26/ 2 400 500 25.0 1/14
<6578> コレックＨＤ 東Ｓ 26/ 2 110 137 24.5 1/14
<1377> サカタタネ 東Ｐ 26/ 5 11000 13000 18.2 1/13
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ 26/ 2 8500 10000 17.6 1/14
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 25/12 10400 11900 14.4 1/15
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ 26/ 5 900 1000 11.1 1/14
<4430> 東海ソフト 東Ｓ 26/ 5 1240 1350 8.9 1/14
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ 26/ 2 8000 8600 7.5 1/14
<277A> グロービング 東Ｇ 26/ 5 3760 4012 6.7 1/14
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 26/ 2 1600 1700 6.3 1/14
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース