　1月13日～16日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6142> 富士精　　　　名Ｍ　 26/ 2　　　100　　　300　 200.0　 1/14
<3856> Ａバランス　　東Ｓ　 26/ 3　　 6000　　11300　　88.3　 1/13
<1887> 日本国土開発　東Ｐ　 26/ 5　　 2900　　 5200　　79.3　 1/14
<5817> ＪＭＡＣＳ　　東Ｓ　 26/ 2　　　208　　　354　　70.2　 1/14
<3948> 光ビジネス　　東Ｓ　 25/12　　　150　　　251　　67.3　 1/13

<2884> ヨシムラＨＤ　東Ｐ　 26/ 2　　 1950　　 2800　　43.6　 1/14
<4434> サーバワクス　東Ｓ　 26/ 2　　　488　　　665　　36.3　 1/14
<2408> ＫＧ情報　　　東Ｓ　 25/12　　　343　　　460　　34.1　 1/16
<2404> 鉄人化ＨＤ　　東Ｓ　 26/ 8　　　303　　　400　　32.0　 1/14
<9601> 松竹　　　　　東Ｐ　 26/ 2　　 4500　　 5700　　26.7　 1/14

<3826> ＳＩ　　　　　東Ｓ　 26/ 2　　　400　　　500　　25.0　 1/14
<6578> コレックＨＤ　東Ｓ　 26/ 2　　　110　　　137　　24.5　 1/14
<1377> サカタタネ　　東Ｐ　 26/ 5　　11000　　13000　　18.2　 1/13
<2292> ＳＦＯＯＤＳ　東Ｐ　 26/ 2　　 8500　　10000　　17.6　 1/14
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　 25/12　　10400　　11900　　14.4　 1/15

<3021> ＰＣＮＥＴ　　東Ｓ　 26/ 5　　　900　　 1000　　11.1　 1/14
<4430> 東海ソフト　　東Ｓ　 26/ 5　　 1240　　 1350　　 8.9　 1/14
<3479> ＴＫＰ　　　　東Ｇ　 26/ 2　　 8000　　 8600　　 7.5　 1/14
<277A> グロービング　東Ｇ　 26/ 5　　 3760　　 4012　　 6.7　 1/14
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　 26/ 2　　 1600　　 1700　　 6.3　 1/14

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン

