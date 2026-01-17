おしゃれのつもりが“おば見え”。気分とコーデが噛み合わない「１月後半の服選び」問題
寒さのピークは越えたはずなのに、装いだけは真冬のまま。いつものコートやニットを着ているだけなのに、なぜか全身が重たく見えたり、気分と服装が噛み合わない感覚に陥ることはありませんか。１月後半は、気温と季節感、そして自分の気分に微妙なズレが生まれやすい時期。そのズレが、知らないうちに“おば見え”につながってしまうこともあります。
▲防寒は万全でも、色・ボリューム・重心のバランスが揃うと、全体が重たく見えやすい
防寒を優先しすぎると、全体バランスが止まりやすい
ロングコートに厚手ニット、ボリュームのあるストールやブーツ。寒さ対策としては安心感がありますが、重たいアイテムが重なるほど、シルエットに変化が生まれにくくなります。縦のリズムがなくなることで、全体が間延びして見えたり、着こなしにメリハリが出にくくなるのがこの時期の落とし穴です。
気分は前向きでも、服だけしっくりこないのは感覚のズレ
日差しが少し柔らいだり、街に明るい色が増え始めると、気持ちは自然と軽やかになります。一方で、クローゼットには防寒重視のアイテムが並び、無意識に同じ組み合わせを選び続けてしまうことも。気分と服装のテンポがずれると、「なんとなくしっくりこない」状態が続きやすくなります。
この違和感は、トレンドの問題というより、季節の切り替えタイミングに起こる感覚のズレ。まずは、自分が「少し軽さを求め始めている」ことに気づくだけでも、服の選び方は変わってきます。
真冬感を残しながら、色・ライン・素材で軽さを仕込むのが正解
完全に春仕様へ切り替える必要はありません。今の時期は、暖かさをキープしつつ、色や素材、シルエットで“抜け”をつくることがポイントです。明るめのインナーを差し込む、ストールの色をやわらかくする、ボトムに直線ラインを取り入れるなど、小さな調整だけでも印象は変わります。
▲暖かさを保ちながら、色・ライン・素材で軽さを仕込むと、季節の切り替え期でもバランスが整いやすい
「防寒一択」から一歩だけバランスを更新することで、今の季節と気分に合った装いへと自然に移行できます。無理に買い替えるより、まずは手持ちアイテムの組み合わせを見直すことが、いちばん現実的なアップデートです。＜text：ミミ＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
