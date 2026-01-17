この記事をまとめると ■キャブサスペンションはキャビンとフレームの間に装着される ■長時間運転時の疲労軽減や事故リスク低減に寄与する ■ヘッドライトの配置変更など車体設計にも影響を与えてきた

トラックの乗り心地を陰で支えるパーツ

トラックに装着されるサスペンションといえば独立懸架式、車軸懸架式、リーフサス、エアサスなど関連するキーワードはたくさんあるが、外からは見えないし、乗っていないとその恩恵もわからないというのが「キャブサスペンション」だ。

一般的にクルマのサスペンションといえばタイヤとフレームの間に設置されるパーツのことを指すが、トラックにはそれ以外にもキャブサスペンションと呼ばれるものが装着されている。これはトラックの運転席部分（キャビン）とフレームの間に装着されているパーツで、これがあることでドライバーが快適に運転することができる。

キャブサスペンションも、その名が示すとおり役目は衝撃緩和装置だ。もちろん通常のサスペンションも乗り心地に大きく関係する部分で、このサスペンションが柔らかければ乗り心地はよくなる。しかし、トラックは重量物を乗せるために、あまり柔らかくしてしまうと安定性に欠けるという弊害が出てしまう。このバランスを考えると乗り心地と走行時の安定性の両立は難しくなってしまうのだが、それを解消し運転席部の乗り心地向上に役立つのがキャブサスペンションというわけだ。

キャブサスペンションはキャビンの四隅に装着されており、クッションのように振動を吸収して、乗り心地を快適にしてくれる。運転席部分専用のサスペンションと考えるのがわかりやすいだろう。このキャブサスペンションによって乗り心地がよくなることで、ドライバーは長時間運転しても疲れにくく快適性が向上することで、事故リスクの低減にもつながるのだ。

トラックそのものの構造にも関わってくる重要な存在

こうしたキャブサスも、ほかのサスペンションと同様にいくつかの種類がある。ラバースプリング、コイルスプリング、エアサスの3つのタイプだ。

ラバースプリングは耐久性とコストパフォーマンスが高く、幅広いトラックに採用されている。また、コイルスプリングは悪路や不整地において耐久性と快適性をもち合わせているため、中型から大型トラックに適している。しかし、ラバースプリングよりもやや高めのことが多い。

エアスプリングとも呼ばれるエアサスは、大型トラックや特殊車両での使用に適しており、荷物の重さに応じて空気圧を調整できるため、使用条件によって最適な乗り心地の設定ができる。

こうしたキャブサスだが、定期的なメンテナンスが必要なパーツでもある。ある程度の時間使用したり距離を走行したらダンパーやスプリングの劣化や摩耗を定期的にチェックし、必要に応じて交換や調整を行うのだ。そのため、交換用パーツも多く販売されている。なかにはあまり使用頻度が高くなかったキャブサスが中古で出まわることも多い。

最後に、キャブサスとトラックの構造について少し触れておこう。フレームの上にキャビンを直接設置する構造ではキャビンの乗り心地が悪くなる。これではドライバーが長距離を走るときの負担が多いため、1990年代頃を境にキャビン部分だけを支えるサスペンションに進化したといわれている。乗り心地の改善に役に立ったキャブサスだが、一方で構造上ヘッドライト光軸のブレという問題が発生したのだ。

つまり、キャビン部分にヘッドライトが埋め込まれていると、キャブサスペンションの動きに合わせてライトも動いてしまうことになる。そこでヘッドライトをキャビンではなく、フレーム側に固定されたバンパー部分に配置することで、光軸のブレを抑えるという流れになったのだ。

ちなみに、キャビンとバンパーの間にすき間のあるのはこうした構造上の理由があるからだ。