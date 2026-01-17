【思考をキレイにする旅の仕方（505）】旅のトレンドを聞かれて

「どこかオススメの旅ない？」と聞かれることがあります。

「最近、どこか行きましたか？」なら答えやすいのですが、

質問者が旅の計画を立てようとしていて具体的に聞かれると難しい。

温泉なのか、食べ物なのか目的によっても違うでしょうし、そもそも好みもあります。

「ふらり旅」が多い私では役に立ちそうになく、

「旅の本を書いているのに使えねぇなぁ」と言われる始末です。とほほ。

でも、旅のオススメ本を出したことはなく、旅の体験エッセイをまとめた本しか出したことがないんですよね。

もっと厄介なことは、「今年の旅のトレンドは？」と聞かれることです。

年のはじめに聞かれることがあるんですよね。

「旅にトレンドなんてあるの？」

と逆に聞き返したくなります。

体験旅やデジタルデトックスの旅は変わらず人気があること、

旭川や日光、そして根強い沖縄などが人気の観光地になっていること、

円安の影響か、国内の魅力の再発見へ目が向いているのかはわかりませんが、

国内旅も人気があることなど漠然とした今の流れは申し上げられても、

それ以上のことは旅行会社に聞くか、旅行アナリストや旅行ライターの記事を読んでくださいと申し上げることになります。

今年は、冬季オリンピックやサッカーワールドカップなど、いろいろな国際大会もあるので、

海外旅も流行るのかもしれませんね。

「自分で模索するところからが旅の楽しさですから。よき旅を」

＜text：イシコ＞