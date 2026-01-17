＜大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館

【映像】ファンを“痺れさせた”伯乃富士の表情

館内が騒然とする中、天井を仰ぐ敗者と、それを鋭い視線で見つめる勝者。結びの一番で繰り広げられた死闘の直後、両力士が見せたあまりに鮮烈な表情の“コントラスト”に、「いい表情してるぜ」「ワクワクさせてくれる」と興奮の声が相次いだ。

横綱・豊昇龍（立浪）に、前頭三枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が挑んだ一番は、館内に熱狂を生む大激戦となった。

1度目の取組は、立ち合いから伯乃富士が鋭く踏み込む。土俵際でもつれるように両者が投げの打ち合いとなり、ほぼ同体で上半身から土俵に転落。立行司の木村庄之助は豊昇龍に軍配を上げたが、豊昇龍は土俵に顔を激しくこすりつけたか、右眉間付近から流血。額を真っ赤に染めながら立ち上がる壮絶な光景に、館内はどよめきに包まれた。その後、物言いがつき協議の結果、「同体」とみなされ取り直しが決定した。

迎えた2度目の立ち合い。集中力を研ぎ澄ませた豊昇龍は、すぐさま右上手を引くと反時計回りに旋回。伯乃富士の巨体を揺さぶり、休まず攻め立てて最後は寄り倒しで決着をつけた。寄り倒された伯乃富士は、しばらく土俵上で大の字になり、悔しさを噛み締めるように天井を見上げた。

その直後の所作が、ファンの心を掴んだ。先に立ち上がった豊昇龍は、負傷した顔面のまま、鬼の形相で伯乃富士を見下ろす。対する伯乃富士は、一呼吸遅れて立ち上がると、胸を張って悠然と歩みを進め、唇をペロリと舌でひと舐め。「あと一歩だった」と不敵に笑うような勝負師の表情を見せ、土俵を後にした。

この激闘に、ABEMAで解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「豊昇龍は腰の位置がいい。最初の立ち合いは相手に圧力がかかってなかったが、2度目は上手から攻めてちゃんと腰を落としている。それだけで違う」と横綱の修正能力を絶賛。

同じく解説の北陣親方（元小結・遠藤）も「2回目、張らなかったのがよかった。張らないことで相手より有利に組む工程が一つ減り、すぐ右のまわしが取れた。そこからは自分の流れだった」と、横綱の冷静な取り口を勝因に挙げた。

伯乃富士が見せた横綱を追い詰める相撲と、敗れてなお不敵なその立ち振る舞いに、視聴者からは「いい表情してるぜ」「ワクワクさせてくれる」「いい相撲だった」といった称賛のほか、激闘を物語る姿に「背中ドロドロやん」といった驚きのコメントも寄せられていた。両力士の次回の対戦が早くも待ち遠しくなる激戦だった。（ABEMA／大相撲チャンネル）